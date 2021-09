Das Beste lesen mit F+ : Fortschritt durch Verbote und impfskeptische Künstler

Liebe Leserin, lieber Leser, nach dem TV-Triell ist vor dem TV-Triell, und an diesem Wochenende geht es schon wieder weiter. Annalena Baerbock war am vergangenen Sonntagabend bei ihrem Kernthema, dem Klimaschutz, gerade erst in Fahrt gekommen, da sagte die Grünen-Kanzlerkandidatin den bemerkenswerten Satz: „Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.“ Ihre Aussage, die im Zusammenhang der Debatte um den fossilen Verbrennungsmotor stand, blieb in der Runde der Kandidaten unkommentiert – umso heftiger fielen die Kommentare in den sozialen Medien aus. Johannes Pennekamp, verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, hat sich bei Innovations-Fachleuten umgehört, was davon zu halten ist. Ihr Urteil fällt differenziert aus: Monika Schnitzer, Ökonomin der LMU München und Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, reagiert auf Baerbocks Aussage mit einem „Ja, aber ...“. In der Autoindustrie habe es beispielsweise lange Beharrungskräfte gegeben, weil das Geschäft mit Verbrennerautos gut lief. „Verbote“, so Schnitzer, „können helfen, um das aufzubrechen.“ Allerdings gebe es viele bessere Optionen. Ein Preis auf CO2, der Benzin teurer macht, der Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tesla oder auch Kaufprämien für E-Autos seien der bessere Anreiz für Unternehmen, um Innovationen auf den Markt zu bringen. Bei Verboten sei außerdem zu beachten: „Wenn, dann müssen sie mit genügend Vorlauf kommen, sonst bekommt man nicht die besten Innovationen, sondern die unmittelbar verfügbaren.“ Im Text kommen weitere – sehr differenzierte – Stimmen zu Wort.

Niall Ferguson zählt zu den profiliertesten Historikern der Welt. Im Interview mit Wirtschaft-Online-Ressortleiter Alexander Armbruster spricht er über die Pandemie, merkwürdige Vorschriften – und was uns droht. Und das ist klingt nicht so gut: „Ich habe schon sehr früh gesagt, dass wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden, in einem zwischen den USA und China, das ist für mich offensichtlich. Und es spielt keine Rolle, dass die beiden Supermächte wirtschaftlich stärker voneinander abhängig sind, als dies im ersten Kalten Krieg der Fall war. Das hält sie nicht auf, sondern macht es einfacher, weil die Chinesen viel mehr Spionage be­treiben können, solange es „Chimerica“ in irgendeiner Form gibt. Es ist für die Chinesen sogar einfacher, das zu tun, was die Sowjets getan haben, nämlich systematisch zu stehlen, weil sie über ein riesiges Spionagenetz verfügen, das die Sowjets so nicht hatten. Die Wahrscheinlichkeit eines Krieges um Taiwan in den nächsten, sagen wir, drei Jahren muss zum jetzigen Zeitpunkt ziemlich hoch sein. Wir wissen, dass sich Xi Jinping enorm um Taiwan sorgt. Wir wissen, dass Taiwan wie Kuba plus Berlin plus der Persische Golf im ersten Kalten Krieg ist.“ Lesenswert, übrigens auch, wie sich Fergusons Sohn gegen den Bademeister an der Stanford-Universität durchgesetzt hat.

Jan Kalbitzer behandelt als Psychotherapeut viele Menschen, die der Corona-Impfung kritisch gegenüberstehen. Im Interview berichtet er von ihrer Skepsis gegenüber Experten: Kann man ihnen vertrauen – oder sind das Aktivisten? Die aus meiner Sicht bemerkenswerteste Antwort: „Menschen, die viel Sicherheit gewohnt sind – zum Beispiel aus Festanstellungen oder Beamtenverhältnissen –, haben eher Angst vor Corona. Die Freiberufler und Künstler haben eher Angst vor der Impfung. Freiberufler leben oft aus Überzeugung ein unabhängiges Leben, sie übernehmen sehr viel Verantwortung für sich selbst und für ihren Körper. Sie wissen, dass sie mehr auf sich selbst angewiesen sind, als jemand, der in einem sicheren Netz ist. Und sie mögen es nicht so gern, sich vom Staat sagen zu lassen, wie sie sich zu verhalten haben. Ein viel höheres Bedürfnis, dass sich jemand um die eigene Sicherheit kümmert, haben oft Festangestellte an Universitäten oder Beamte. Die achten vielleicht auch nicht im gleichen Maße auf ihre Gesundheit. Die Studie aus Erfurt zeigt, dass Impfskeptiker eher unvorsichtig sind. Das erlebe ich in meiner Praxis allerdings anders. Die Impfskeptiker, mit denen ich spreche, sind alle sehr vorsichtig. Sie wollen sich lieber selbst durch Masken und Abstand schützen, als sich mit einem Impfstoff impfen zu lassen, den sie nicht richtig einschätzen können.“ Hier finden Sie das gesamte Interview.

