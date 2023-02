Liebe Leserin, lieber Leser, diese Information könnte im Alltag hilfreich sein: Geschäfte dürfen keine Extrakosten verlangen, wenn Kunden mit Karte bezahlen. Viele tun es trotzdem, wird es aber vom Kunden gefordert, ist es verboten. Das hat der Bundestag vor ein paar Jahren beschlossen. In dem Gesetz heißt es, dass es nicht erlaubt ist, zusätzliche Gebühren für die Nutzung einer Zahlungskarte oder einer Überweisung bei Kauf auf Rechnung zu verlangen. Davon ausgenommen hat der Gesetzgeber nur die Kreditkarten Diners und American Express. Die Regel gilt sowohl für Läden und Restaurants als auch für Internetshops, Reiseportale und Taxis. Falls dann ein Streit an der Kasse über Kosten beginnt, noch ein Argumentationshinweis: Bargeld, vielmehr der Umgang damit, kostet die Geschäftsleute auch Geld. Sarah Huemer hat sich angeschaut, was im Alltag des Zahlungsverkehrs so los ist.

Vom kleinen zum großen Geld: Sie finden nur schwer eine Wohnung? Hier kommt ein schwacher Trost von unserem Wirtschaftsredakteur Dyrk Scherff: In ein paar Jahren wird Ihnen der Wohnungsmarkt von heute geradezu paradiesisch vorkommen. Neu gebaut wird nämlich kaum noch. Hohe Materialpreise und Lieferengpässe, dazu deutlich höhere Baukreditzinsen machen Neubauten zunehmend unwirtschaftlich. Jetzt hat auch noch Deutschlands größte private Wohnungsgesellschaft Vonovia angekündigt, in diesem Jahr keine neuen Bauprojekte mehr zu beginnen. Es ist ungewöhnlich, dass die Baukonjunktur gerade in so einem Umfeld nachlässt. Früher, etwa in den Neunzigerjahren, endeten Boomphasen am Immobilienmarkt in der großen Übertreibung. Diesmal ist es anders. Es wird nicht über Bedarf gebaut. Energiepreise und Lieferengpässe sind die wichtigeren Stichworte. Scherff fragt, was man da tun könnte – und hat ein paar Ideen.

Bleiben wir in diesem Newsletter einmal ausschließlich bei den Finanzen: Aktien und Deutsche passen einfach nicht zusammen. Und Aktien und Renten? Unser Finanzfachmann Volker Looman beantwortet die rhetorische Frage: „Also bitte, das geht überhaupt nicht!“ Daher sei es kein Wunder, dass die Aktienrente, die in den kommenden Jahren aufgebaut werden soll, um die Beiträge zur Rentenversicherung zu stabilisieren, auf heftigen Widerstand stoße. Er glaubt zwar nicht daran, die Widersacher dieser Idee vom Gegenteil überzeugen zu können. Aber er hat doch einige interessante Zahlen parat, wie hoch die heutige Rente sein könnte, wenn die Einzahlungen der vergangenen 45 Jahre an der Börse angelegt worden wären.

