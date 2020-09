Das Beste lesen mit F+ : Ein impulsiver Tennisstar und Zocken an der Börse

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Achtsamkeit wird für uns alle im kommenden Herbst ganz besonders gefragt sein, wenn die Erkältungssaison wieder losgeht. Eine wichtige Regel, die dann unbedingt berücksichtigt werden sollten, lautet: Bei entsprechenden Symptomen nicht einfach losziehen, sondern immer erst beim Hausarzt anrufen, oder, wenn man keinen Hausarzt haben sollte, beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117. In diesem Herbst können Symptome, die auf eine Erkältung, einen Magen-Darm-Infekt oder die Influenza-Grippe hinweisen, auch von einer Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus herrühren. Deshalb müssen Allgemeinmediziner in diesem Jahr mit allen Patienten, die entsprechende Symptome zeigen, so umgehen, als seien sie an Covid-19 erkrankt. Das wird noch lustig, oder auch nicht. Positiv auswirken sollte sich in diesem Jahr, dass das achtsame Abstandhalten, die Hygieneregeln und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu einer geringeren Anzahl an Atemwegsinfektionen führen dürften. Eva Schläfer hat sich angeschaut, was es gesundheitlich im Herbst sonst noch zu beachten gibt.

Achtsamkeit wird heute gerne durch die Implementierung spielerischer Elemente in spielfremde Umgebungen – Gamification genannt – ersetzt. Diesem Phänomen begegnet man, anders als achtsamen Menschen, immerzu. Jedenfalls hat man den Eindruck, dass mittlerweile so gut wie jeder Lebensbereich per digitaler Innovation zum Spiel umfunktioniert wurde beziehungsweise werden soll. Liebe, Bildung, Ernährung, Fitness: überall locken virtuell zu erobernde Pokale, Medaillen, Punkte und Abzeichen. Je nach Anwendung tritt man gegen sich selbst beziehungsweise seinen digitalen Begleiter oder eben gegen eine Community an. Erstaunlicherweise hat es – zumindest hierzulande – relativ lange gedauert, bis auch das Zocken an der Börse endgültig zum sekundenschnellen Spiel geworden ist, an dem jeder, der ein Smartphone hat, teilnehmen kann. Man lädt sich einfach eine App herunter und spekuliert drauflos. Melanie Mühl weiß darüber mehr.

