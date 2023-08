Liebe Leserin, lieber Leser, Deutschlands wirtschaftliche Aussichten sind schlecht, der Wohlstand ist in Gefahr: So erzählen es in diesen Tagen alle möglichen Leute. „Wir hinken hinterher. Dem Industriestandort Deutschland geht es nicht gut“, sagte Industriepräsident Siegfried Russwurm vor einigen Wochen in der F.A.S. Wieder aufzustehen, das wird für Deutschland dieses Mal schwieriger als sonst – davon ist Patrick Bernau, verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft unserer Sonntagszeitung, überzeugt. Energie ist inzwischen so teuer, dass ganze Branchen auf einmal Schwierigkeiten bekommen. Auch neue Fabriken werden kaum gebaut. Die Umstellung auf Elektroautos führt dazu, dass die Wertschöpfung von den deutschen Getriebewerken weg wandern wird, dorthin, wo die Batteriezellen erdacht und hergestellt werden. Deutschland braucht mehr Investitionen, sowohl vom Staat als auch von den Unternehmen. Das scheitert weniger am Geldmangel, eher daran, dass das Geld gar nicht ausgegeben werden kann, weil die Bürokratie jede Bewegung blockiert.

Berufseinsteiger der sogenannten Generation Z – der von 1995 bis 2010 Geborenen – stellen mehr Anforderungen an ihre Arbeitgeber. Manche nennen sie deshalb faul, undankbar, unrealistisch. Andere sagen, dass sie eine Chance sind. Ronja Ebeling zum Beispiel – sie berät Unternehmen, um attraktiver für Nachwuchs zu werden. Das müssen sie auch, denn der Arbeitskräftemangel macht den Arbeitsmarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Der Schraubenkonzern Würth hat die Ausbildungsplätze gefüllt, so soll es bleiben. Ebeling ist in Bad Mergentheim, um zwischen beiden Seiten zu vermitteln. Carlota Brandis war dabei. Ebeling sagt: „Ein Vogel hat mir gezwitschert, dass es hier Azubis gibt, die viel am Handy hängen.“ Sie löst den Blick von der bunten Slideshow und schaut ins Publikum. Keiner regt sich. Ebeling lacht zuerst, sagt dann aber mit ernstem Blick: „Auch ihr habt eine Bringschuld. Ausbildungsleiterin Monja Melzer findet aber auch, dass die ältere Generation von der jüngeren lernen kann. Konkret: „Ein bisschen mehr Nein sagen.“

Elektroautos sind nicht schwer zu bauen und gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Und das Auto der Zukunft definiert sich allein über die Software. Alles falsch, sagt BMW-Entwicklungsvorstand Frank Weber im F.A.Z.-Technikgespräch mit Holger Appel und Johannes Winterhagen: „Wir setzen beispielsweise auf selbsterregte Elektromaschinen, die ohne Seltene Erden auskommen und auch bei hohen Drehzahlen nicht schlapp machen. Diese Maschinen entwickeln und produzieren wir selbst. So übertragen wir Kompetenzen aus der Verbrennerwelt Schritt für Schritt in die elektrische. Dazu gehört es, komplexe Systeme so zu integrieren, dass das bestmögliche Gesamtfahrzeugerlebnis entsteht“, sagt Weber zum Beispiel. Und: „Wunderbatterien werden in schöner Regelmäßigkeit angekündigt. Gesehen habe ich noch keine.“

