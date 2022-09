Das Beste lesen mit F+ : Teure Dienstwagen und die Macht der Beeinflussung

Liebe Leserin, lieber Leser, es gibt so manches, was auf den ersten Blick klar zu sein scheint, auf den zweiten dann aber doch überrascht: Ist die steuerliche Förderung von Dienstwagen Teufelszeug? Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion sind dieser Frage nachgegangen. Ihre Berechnungen zeigen: Oft ist die pauschale Dienstwagen-Besteuerung überhaupt kein Privileg. In vielen realistischen Fällen muss der Arbeitnehmer sogar mehr versteuern, als die Autonutzung wert ist. Einige Rechnungen enden mit 300 Euro Unterschied im Monat zu Lasten des Dienstwagens. Bei den Mittelklasse- oder Oberklasse-Wagen errechnet sich ein Privileg nur bei Fahrleistungen, die über dem deutschen Durchschnitt liegen. Der 5er-BMW erreicht den steuerlich vorteilhaften Bereich erst, wenn er jedes Jahr 20 000 Kilometer auf Privatfahrten zurücklegt. Die S-Klasse muss sogar noch weiter unterwegs sein. Das schafft nur eine Minderheit. Die nächste Überraschung: Am besten behandelt der Fiskus den Opel Corsa. Kleinwagen sind steuerlich günstig, weil das Finanzamt die Besteuerung vom Listenpreis des Autos abhängig macht – und da sind die Kleinwagen kaum zu schlagen, wie die Rechnung zeigt.

Kennenlernen konnte man in dieser Woche mit der F.A.Z. Zoe Chance. Sie gibt in Yale einen unter den Studenten berühmt-berüchtigten Kurs über Beeinflussung. Im Interview spricht sie zum Beispiel darüber, wie man aus einem Nein ein Ja macht. In „Mastering Influence and Persuasion“ soll man lernen, wie sie andere überzeugen und beeinflussen können. Es ist der erfolgreichste Kurs der Hochschule. „Wenn du etwas erreichen willst, wirst du sehr oft Zurückweisung erfahren. So ist das Leben. Widerstandskraft aufzubauen fühlt sich nun mal unangenehm an. Oft merken die Studierenden dabei aber auch: Die meisten Menschen sind viel netter und offener, als wir denken“, sagt Chance – und gibt auch Tipps, wie man im eigenen Alltag zu dieser Erkenntnis gelangt.

Als Kirill Petrenko, heute Chef der Berliner Philharmoniker, seine erste Stelle als Generalmusikdirektor (GMD) antrat, war er siebenundzwanzig Jahre alt, und das Theater stand in der deutschen Provinz, in Meiningen. Cornelius Meister, der in diesem Jahr in Bayreuth den neuen Ring dirigierte, fing im Alter von fünfundzwanzig in Heidelberg als GMD an. Christian Thielemann war mit sechsundzwanzig Kapellmeister in Düsseldorf und erhielt zwei Jahre später seinen ersten Posten als GMD in Nürnberg. Herbert von Karajan war 27 bei seinem ersten GMD-Posten in Aachen; Wilhelm Furtwängler 25, als er in Lübeck sein erstes eigenes Orchester übernahm. Alles Posten abseits der großen Traditionsorchester, abseits größerer medialer Wahrnehmung. Keiner der Genannten wird oder wurde müde, die Bedeutung solcher Stationen für die persönliche und künstlerische Entwicklung zu preisen. Klaus Mäkelä ist auch erst 26 Jahre alt, aber schon zum Chefdirigenten des Concertgebouworkest Amsterdam erkoren worden. Doch sein Auftritt beim Musikfest Berlin geriet zum Desaster. Mäkelä ist 26 Jahre alt, begabt, schnell im Kopf, sicher und gewinnend im Auftreten. Er wurde in Finnland bestens ausgebildet, was das Lernen abseits der Berufspraxis angeht. Dennoch erscheine seine Ernennung zum Chefdirigenten (nominell erst 2027, bis dahin fester künstlerischer Partner) vor dem Hintergrund dieses Abends als tollkühne, angesichts der Geschichte und Bedeutung des Concertgebouworkests fahrlässige, gemessen an Mäkeläs Alter als verantwortungsarme Wette auf die künstlerische Zukunft, heißt es in unserem Feuilleton. Spannend.

