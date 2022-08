Das Beste lesen mit F+ : Deutsche Schwächen und die Angst um den sozialen Frieden

Liebe Leserin, lieber Leser, „Diese Regierung hat Deutschland nicht verdient.“ Das hat der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne im Interview mit unserem Schweiz-Korrespondenten Johannes Ritter über die Schwächen der deutschen Politik im Ukrainekrieg gesagt. Aber Ritter hat mit ihm auch über den HSV gesprochen („War es das schlechteste Geschäft, das sie je gemacht haben?“ „Ja, natürlich“) und über die Lufthansa, dessen größter privater Aktionär Kühne inzwischen ist („Bin der Meinung, dass die Lufthansa insgesamt gut geführt ist“). Bemerkenswert ist vor allem seine Einschätzung zu Politik: „Die Regierung macht leider keine gute Arbeit. Die Antworten auf Russlands abscheulichen Krieg sind schwach und unzureichend. Das Gezerre um die Waffenlieferungen in die Ukraine ist beschämend. Die Gegensätze innerhalb der Ampelkoalition sind beachtlich. Vielleicht findet man immer wieder faule Kompromisse und wurstelt sich so bis zu den nächsten Wahlen durch.“ Kühne ist übrigens Frühaufsteher, was er danach macht, hat er Ritter ebenfalls verraten.

Vor knapp einem Jahrhundert mussten die Deutschen erfahren, was es bedeutet, wenn das Geld seinen Wert verliert. Binnen weniger Monate verloren Millionen Menschen ihr ganzes Erspartes. Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Deutschen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg hat im kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung tiefe Spuren hinterlassen. Noch Jahrzehnte später wurden in den Familien die Geschichten erzählt, wie die Großmütter für heute unfassbar große Summen kleine Einkäufe erledigten und wie die Großväter am Tag der Lohnzahlung mit Rucksäcken voller Geld direkt auf den Markt gingen und nicht nach Hause, denn auf dem Umweg hätte das Geld sonst weiter erheblich an Kaufkraft verloren. Auch in den Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach zeigte sich das Trauma, das die Inflation der 1920er-Jahre hinterlassen hatte: Wann immer man nach den Sorgen der Bevölkerung fragte, gehörte fast immer die Angst vor der Geldentwertung zu den meistgenannten Punkten, auch in Zeiten, in denen es tatsächlich keine oder nur eine sehr geringe Inflation gab. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass die derzeit hohen Inflationsraten Beunruhigung bei der Bevölkerung auslösen. In der aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag dieser Zeitung sagten 83 Prozent der Befragten, die Preissteigerungen bereiteten ihnen große Sorgen. Doch weniger Befragte als angaben, von der Inflation selbst betroffen zu sein – und weitaus weniger Bürger als angaben, sie machten sich Sorgen, ob sie künftig noch ihre Heizkosten bezahlen können – sagten, man müsse deswegen mit Russland verhandeln und Kompromisse eingehen.

Es gibt aber auch andere Stimmen. Vor allem im Osten sorgen sich viele angesichts steigender Preise um ihre Existenz. In Schneeberg haben Kleinunternehmer zusammen mit Politikern einen offenen Brief an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) unterzeichnet. Die steigenden Preise, vor allem für Energie, nähmen „für Bürger und Unternehmen mittlerweile bedrohliche Ausmaße an“. Diese Entwicklung werde „in unzähligen Fällen dazu führen, dass Privathaushalte und Unternehmen, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe diese finanzielle Belastung nicht mehr tragen können“ und „an den Rand ihrer Existenz gebracht werden“. Aufrufe der Bundesregierung, Energie zu sparen, sowie Versprechen, für finanzielle Entlastung zu sorgen, seien „doch eher nur Alibimaßnahmen, deren Effekte binnen kürzester Zeit verfliegen werden“, heißt es in dem Schreiben. „Wenn Sanktionen und Embargos nicht die Wirkung entfalten, welche man beabsichtigt hat, und wenn die Auswirkungen dieser Maßnahmen lediglich noch die eigene Bevölkerung und Wirtschaft treffen, dann ist es an der Zeit, Entscheidungen zu hinterfragen und bestenfalls zu revidieren.“ Deutschland werde mittelfristig von fossilen Energieträgern, auch Gas, abhängig bleiben, und diese Energieträger müssten „weiter zu bezahlbaren Preisen“ zur Verfügung stehen. „Das ist notwendig, um den sozialen Frieden nicht zu gefährden und unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten.“ Stefan Locke hat sich diese Stimmung genauer angeschaut.

Mehr zum Thema 1/

Vielen Dank an Julia Bähr und Felix Hooß für die Vertretung in den vergangenen beiden Wochen und natürlich für Ihr Interesse an unseren digitalen Produkten. Wenn Sie Fragen zum F+ Abo haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung