Das Beste lesen mit F+ : Problematische Esoterik und günstige Aktien

Liebe Leserin, lieber Leser,

Julia Bähr Koordinatorin F+Inhalte und redaktionelles SEO. Folgen Ich folge





mit wenig Geld am Aktienmarkt reich werden: Das ist der Traum vieler Anleger. Derzeit lohnt es sich besonders, nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Daniel Mohr, Redakteur in der Wirtschaft, nennt ein paar Favoriten und erklärt, worauf man bei der Suche achten muss – das Zauberwort heißt Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aktienstratege Sven Streibel fasst die Lage so zusammen: „Die Kurse sind um einiges stärker gefallen als die Gewinnschätzungen, deswegen sind die KGVs so niedrig.“ Allerdings sind die Gewinnerwartungen vieler Firmen gerade von der weiteren Entwicklung des Gaspreises abhängig, und was bringt einem ein aussichtsreiches KGV, wenn der Gewinn auf Null fällt? In welchen Bereichen man vielleicht doch zugreifen sollte und inwiefern man die niedrigen KGVs als Versicherung betrachten kann, erfahren Sie hier.

Geld ist auch auf Sylt ein wichtiges Thema – nicht nur für die Zuzügler dort, die üblicherweise viel davon haben. Sondern auch für die Einheimischen, von denen viele sich das Leben in ihrer Heimat kaum noch leisten können. Friederike Haupt, Korrespondentin der politischen Redaktion, hat sie besucht und erfahren: Manche Straßen sind einfach ausgestorben. Da wohnt niemand mehr. Nur noch Zweitwohnsitze. Aber nicht solche wie früher, wo die Leute dreimal, viermal im Jahr für ein oder zwei Wochen kamen und dazwischen ihre Freunde schickten. Sondern bloß Adressen. Der Gärtner ist dann der einzige, der das Grundstück betritt. Dafür kennen viele, die jeden Tag auf Sylt arbeiten, abends nur einen Weg: runter von der Insel.

Wer im Supermarkt zu Demeter-Milch oder in der Apotheke zu Euphrasia-Augentropfen greift oder zu einem anthroposophischen Arzt geht, wird in den seltensten Fällen wissen, welch okkulter Überbau sich dahinter verbirgt. Doch bis heute tragen Anthroposophen höchstpro­blematische Ideen ihres Gründervaters Rudolf Steiner in die Gegenwart, was etwa in der Medizin fatale Folgen haben kann. Dass etwa Misteln gegen Krebs helfen sollen, weil sie den Tumor „zum Aufbröckeln“ bringen, gehört zu diesen bis heute tradierten Vorstellungen. Hinnerk Feldwisch-Drentrup, Redakteur im Ressort Wissenschaft, berichtet von den Gefahren der anthroposophischen Lehre und von der neuen Entschlossenheit ihrer Anhänger, gegen Kritiker vorzugehen. Vor Gericht scheitern diese Versuche damit häufig – doch die Steiner-Jünger schrecken auch vor Drohmails und Diffamierung nicht zurück.

Mehr zum Thema 1/

Viel Vergnügen bei der Lektüre! Nächste Woche meldet sich wieder unser Herausgeber Carsten Knop mit Empfehlungen bei Ihnen. Sollten Sie Fragen zu unserem Digitalabo F+ haben, wenden Sie sich einstweilen gern an mich: j.baehr@faz.de.

Ihre Julia Bähr

Koordinatorin F+ Inhalte und redaktionelles SEO

FAZ.NET