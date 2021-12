Das war 2021 : Die besten F+Artikel des Jahres

Aktualisiert am

6. Januar 2021: Jake Angeli, der selbsternannte Schamane der Anhänger der QAnon-Verschwörungstheoretiker steht auf dem Gang vor der Senatskammer im Kapitol. Bild: dpa

Kaum zu glauben, aber der Sturm aufs Kapitol war 2021 – genauso wie die Debatte zur Identitätspolitik in der SPD. Was noch wichtig war, finden Sie in unserem Rückblick der besten F+Artikel.