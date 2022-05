Das Beste lesen mit F+ : Brutale Soldaten und eine wütende Dirigentin

die Welt ist erschüttert über die Brutalität der russischen Soldaten: Woher kommt so viel Tierisches im Menschen, so viel Wut, so viel Hass? Wer sind diese Soldaten, die wir kaum sehen, von denen wir jedoch ausführlich lesen? Sie kamen nicht aus Moskau, aus Sankt Petersburg oder Nowosibirsk in die Ukraine – sie kamen überwiegend aus depravierten Regionen im Fernen Osten oder Zentralrussland: Aus Gegenden, die, vorsichtig gesagt, wenig einladend sind. Unsere Autorin Irina Rastorgujewa, geboren in Juschno-Sachalinsk, kann sich das Leben dieser Soldaten, bevor sie in die Ukraine kamen, gut vorstellen. Denn hat 33 Jahre lang auf der Insel Sachalin gelebt, von wo auch Wehrpflichtige in die Ukraine geschickt wurden. Gewalt war dort als Kommunikationsform schon in den neunziger Jahren weit verbreitet. Die Gesellschaft war plötzlich verarmt, über Nacht in Schichten zerfallen, die nur der Besitz, unter anderem der von Arbeit, unterschied, der normale Alltagsneid wurde abgelöst vom Sozialneid. Als Rastorgujewas Eltern ihr erstes japanisches Auto kauften, – zuvor musste jeder die sowjetische Autoindustrie unterstützen –, wurde es vor ihrem Haus verbrannt. Aber das ist längst nicht alles: Die Gewalt veränderte die Sprache der Kommunikation, der Medien. Das Vokabular der Obszönitäten schwappte von der Gosse in die Zeitungsspalten. Sie wurde zur Gewohnheit, zur Norm. Alle tranken Wodka, und Drogen waren eine nette Beschäftigung für Kinder nach der Schule.

Kommen wir zu anderen Problemen, nämlich denjenigen der Geldanlage. Dazu hat unser Finanzfachmann Volker Looman eine neue, in jedem Fall interessante These, die allerdings nicht jeder Leser geteilt hat. Sein Punkt: Wer Dividendentitel nur in Raten kaufe, zahle in der Regel drauf. Es sei sinnvoll, sein Geld auf einen Schlag anzulegen. Looman findet: Die angeblichen Vorteile des „Cost-Average-Effektes“ gehörten zu den größten Märchen, die sich Verkäufer von Aktien und Investmentfonds ausgedacht hätten, um die Ängste besorgter Anleger zu zerstreuen und ihre teuren Finanzprodukte an den Mann oder die Frau zu bringen. Die Geschichte von den Vorzügen der „Durchschnittskosten“ sei gedruckter Schwachsinn. Dafür gebe es zwei Gründe. Wer sein Geld in Raten anlege, verzichte in der Investitionsphase auf Erträge, weil die Beträge, die noch nicht angelegt worden sind, in der Regel keine Zinsen abwerfen. Darüber hinaus „verwässerten“ die Ratenzahlungen die Einstiegspreise, wenn die Anlagedauer mindestens zehn Jahre betrage. Die ratierliche Geldanlage sei nur dann sinnvoll, wenn die Preise während der Einzahlung sinken und nach der letzten Rate wieder stiegen. „Das werden Sie aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht schaffen“, schreibt Looman – und natürlich noch viel mehr dazu. Bei Interesse lesen Sie seine Berechnungen gerne selbst. Zumal es durchaus noch ein paar Hinweise zu Spar- und Rentenplänen gibt.

Die Dirigentin Oksana Lyniv ist die berühmteste ukrainische Musikerin der Welt. Bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen sollte sie Musik von Peter Tschaikowsky dirigieren. Doch es ist ihr unmöglich. Denn inzwischen gibt es eine Verordnung des Kulturministeriums der Ukraine und des Ukrainischen Instituts, das ein Pendant zum Goethe-Institut darstellt. Dort werden schwarz auf weiß scharfe Sanktionen gegen die russische Kultur insgesamt gefordert, auch gegen russisches Repertoire, insbesondere, wenn ukrainische Künstler an diesen Aufführungen teilnehmen. Diese Verordnung trat sofort, ohne Übergangsfrist, in Kraft. Lyniv findet im Gespräch mit Jan Brachmann nicht, dass solche Generalsanktionen nötig sind: „Sie finden bei Tschaikowsky, Strawinsky oder Schostakowitsch nicht einmal kleinste Hinweise auf eine Ukrainefeindlichkeit.“

