Das Beste lesen mit F+ : Kontroverse Milch und die perfekte Geldvernichtung

Es gibt Themen, die sind nicht zu Ende diskutiert, unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse und persönliche Ansichtsweisen treffen aufeinander, die Menschen ringen mit sich und anderen um den richtigen Weg. Dabei geht es in diesem Fall nicht um Corona, das Impfen und den auch künftig notwendigen Schutz im Alltag, sondern um die Ernährung. Genauer um die Frage, ob zum Beispiel Hafermilch gegen die Klimakrise helfen kann, wie effizient Kühe sind, was am Verzehr von Vollkornbrot schlecht sein kann – und wo man seine Hafermilch kaufen sollte, wenn man schon glaubt, diese sei Kuhmilch vorzuziehen. Darüber hat Sebastian Balzter aus unserer Wirtschaftsredaktion mit dem Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch, der an der TU München eine Professur für Tierernährung innehat, gesprochen.

Die Antworten, die Windisch meinem Kollegen gegeben hat, sind deutlich, für viele überraschend. Und man darf sagen, dass das Gespräch kontroverse Diskussionen unter Ihnen, den Lesern, ausgelöst hat. Hier eine Kostprobe: „Wenn Sie Milch mit Hafermilch ersetzen, dann vermehren Sie Ihren Konsum an veganer Biomasse auf Kosten der Tiere. Die Kühe fressen idealerweise Gras und Rückstände aus der Produktion pflanzlicher Lebensmittel. Das heißt, sie holen mehr aus der Biomasse heraus, als ohne sie für die Ernährung der Menschheit zur Verfügung stünde, – weil ihr Verdauungstrakt wahre Wunder tut.“ Und: „Das System ist so leistungsfähig, dass die Profis unter den Landwirten locker eine Kuh mit 6000 Litern Milch im Jahr füttern können, ohne dass sie dem Menschen auch nur eine Kilokalorie oder ein Gramm Eiweiß weggefressen hat.“ Auch der Rest des Interviews ist lesenswert, versprochen.

In Deutschland muss keiner hungern. Oder? In Frankfurt aber steht die Tafel im Lager vor leeren Regalen. Und Hunderte ukrainische Flüchtlinge werden von Privatleuten versorgt. So erwächst aus Hilfsbereitschaft Chaos. Das sich meine Kollegin Theresa Weiß aus unserer Rhein-Main-Redaktion in seiner Entstehung genauer angeschaut hat. „Wir brauchen eine zentrale Organisationsstruktur“, sagt eine der Helferinnen in dem Stück. Sie wünscht sich, dass eine Stelle bei der Stadt die Fäden zusammenführt, Energien bündelt und die Hilfe koordiniert. Das Potenzial sei schließlich riesig. Aus dem Sozialdezernat heißt es dazu: „Die Vielzahl der privaten Engagements zu bündeln ist schier unmöglich.“ Das ist schlecht.

Schlecht findet es unser Finanzfachmann Volker Looman auch, wenn wir unser gutes Geld beim Kauf von Dachfonds und Rentenversicherungen mit beiden Händen zum Fenster hinauswerfen. Das sei die perfekte Geldvernichtung. Er erläutert dies am Beispiel einer Investition von 450.000 Euro aus einer Erbschaft in das R+V Investmentkonzept Duo Invest, wohinter sich Mischfonds der Union Investment Privatfonds GmbH aus Frankfurt und eine Rentenversicherung der R+V Versicherung AG zu Wiesbaden verbergen. Sagen wir es so: Die Verwalter dieses Produkts sind in den Augen unseres Autors gierig. Und da könnte etwas dran sein.

