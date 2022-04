Das Beste lesen mit F+ : Milliardenschweres Erdgas und eine dramatische Ehe

Deutschland will weg von russischen Erdgaslieferungen. Aber wie kam es überhaupt zu der fatalen Abhängigkeit von Moskau? Marcus Theurer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat die Ereignisse in einer Chronik nachgezeichnet. Schnell zeigt sich: Wer nach Antworten sucht, muss mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehen, bis tief in die deutsche Nachkriegsgeschichte hinein. Es ist eine Saga aus Geheimdiplomatie, Hoffnungen, Kriegen, Drohungen – und nicht zuletzt milliardenschweren Geschäften deutscher Industriekonzerne und Banken. Generationen deutscher Bundeskanzler und Wirtschaftsführer haben daran mitgewirkt. Kritik an aktuell handelnden und jüngst aus dem politischen Leben ausgeschiedenen Personen greift viel zu kurz. Ich selbst musste mich an ein Unternehmen erinnern, das ich als Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf zur Jahrtausendwende betreuen durfte, – bevor der Erfolg im Mobilfunkgeschäft alles veränderte: Sagt Ihnen das Stichwort „Erdgas-Röhren-Vertrag“ noch etwas? Dann erinnern Sie sich so wie ich an den Namen Mannesmann – und denken dabei nicht nur an das digitale Mobilfunknetz „D2“, das längst Vodafone gehört.

Die Kreditzinsen steigen. Das ruft die Bausparkassen auf den Plan, die zum Abschluss hoher Bausparverträge raten, um nach Auslaufen der Zinsbindung nicht mehr zahlen zu müssen. Aber lohnt sich das wirklich? Unser Finanzfachmann Volker Looman ist dieser Frage nachgegangen. So preisen zum Beispiel die Verkäufer der Landesbausparkassen seit Monaten ihren Mein-Zuhause-Tarif als historische Gelegenheit, sich auf Dauer jährliche Kreditzinsen von 1,25 Prozent zu sichern. Das klingt verlockend, weil Kredite mit zehnjähriger Zinsbindung rund 2,1 Prozent im Jahr kosten. Dabei kommt Spannendes zum Vorschein, denn Looman schreibt unter anderem: „Es wird Sie überraschen, liebe Leser, dass ich zum Abschluss des Bausparvertrages rate, weil ich in den letzten Jahren in der Regel abgeraten habe, Hypotheken und Bausparverträge miteinander zu verknüpfen. Nun hat sich der Wind aber gedreht. Der Bausparvertrag rechnet sich trotz der Gebühren, weil die Baukredite so teuer geworden sind. Bei einem aktuellen Zins von 2,4 Prozent nützen auch Ratenwechsel und Sondertilgungen nichts, in solchen Zeiten ist ein Bausparvertrag mit günstigen Kreditzinsen das beste Instrument, um das Zinsänderungsrisiko zu begrenzen.“

Themenwechsel zur Kultur: Es waren drei Jahre, die es in sich haben, im Leben von Alma und Gustav Mahler: 1908, 1909, 1910. Sie haben Wien verlassen, Gustav triumphiert in New York, Alma feiert, gemeinsam verbringen sie die Sommerfrische in Südtirol. Er kämpft mit Krankheit und Sinfonien, sie betrügt ihn mit dem jungen Walter Gropius. Er entdeckt einen feurigen Liebesbrief des Nebenbuhlers. Es sind Anekdoten voller Gipfelglück und Metropolengewusel, Grabesstille und Kuhglockenläuten. Lenz Koppelsträtter hat sich an den Orten, an denen sich alles zutrug, umgeschaut. In Döbling im Wienerwald zum Beispiel, an der Metropolitan Opera in New York, oder in Loos American Bar in Wien. Verreisen Sie mit, es kommen schließlich ein paar Osterfeiertage.

