Das Beste lesen mit F+ : Neue Heizungen und feministische Außenpolitik

Liebe Leserin, lieber Leser, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärft die Wärmewende auch in den eigenen vier Wänden. Deutschland soll nicht nur in einigen Jahren mit immer weniger fossilen Energieträgern auskommen, sondern plötzlich auch auf Erdgas und Öl aus Russland verzichten. Die Ampelkoalition will laut dem neuen Entlastungspaket von 2024 an nur noch neue Heizungen erlauben, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. „Hierzu werden wir bei Industrie, Handwerk und Privathaushalten eine große Wärmepumpen-Offensive starten“, versprechen SPD, Grüne und FDP. Die Folge davon ist, dass die Wärmepumpe voll im Trend liegt. Ab wann sich die umweltfreundliche Alternative rentiert und wo die Herausforderungen zu suchen sind – Jan Hauser aus unserer Wirtschaftsredaktion hat Tipps für den Heizungstausch. So viel vorab: Die Wärmepumpe zieht die Heizenergie aus dem Wasser, der Erde, der Außenluft oder Abluft und gilt damit als umweltfreundlich. Da sie ebenfalls Strom verbraucht, kann ihr Betrieb in schlecht gedämmten Gebäuden aber teuer werden.

Geld wird überall gebraucht, auch die Bundeswehr soll mehr davon bekommen, um auch technologisch aufzuholen. Denn andere Länder sind teils deutlich weiter: Wie die Türkei aus der Not heraus zu einem führenden Hersteller moderner Waffentechnik wurde, hat sich unser Wirtschaftskorrespondent Andreas Mihm genauer angeschaut: Aktuell ist dies in der Ukraine zu sehen. Die türkische Regierung Erdogans hatte dem Land im Jahr 2019 eine erste Tranche von 20 modernen Kampfdrohnen geliefert, die diese nun erfolgreich gegen russische Panzer und Geschütze einsetzt. Der Aufbau einer eigenen Drohnenindustrie passt zum sicherheitspolitischen Konzept der Türkei, sich im Bereich der Rüstungsgüter möglichst unabhängig zu machen. „Es war das Waffenembargo, das die USA als Antwort auf die türkische Invasion in Zypern 1974 verhängten, das die Türkei dazu bewogen hat, eine eigene Rüstungsindustrie auf­zubauen“, analysiert Gunter Seufert, Leiter des Centrums für angewandte Türkeistudien bei der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Seit dem Jahr 2015 trage die türkische Rüstungsindustrie signifikant zu den Ausfuhren des Landes bei, auch wenn sie wegen amerikanischer Sanktionen im Jahr 2020 einen empfindlichen Rückschlag erlitten habe.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

„Feministische Außenpolitik“ gilt einigen als Gipfel westlicher Dekadenz. Wie nötig sie sei, sehe man aber überall dort, wo russische Soldaten sich zurückziehen – und die Ukrainerinnen erzählen, was sie ihnen angetan haben, schreibt Livia Gerster in einem viel beachteten Kommentar: „Wünschen sie sich eine antifeministische Außenpolitik à la Putin, in der Gewalt das Recht bricht? Bewundern sie Politiker, die Frauen auf ihren Platz verweisen, so wie der türkische Präsident Ursula von der Leyen? Sehnen sie sich nach Trumps Wutanfällen?“ Diese Fragen haben für Diskussionsstoff gesorgt.

Viele Grüße aus der Redaktion, vielen Dank für Ihr Interesse an F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung