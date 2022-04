Das Beste lesen mit F+ : Gesteigerte Leseeffizienz und ein streitbarer Botschafter

So viele Bücher, so wenig Zeit: Unser Autor erklärt, wie man die Leseeffizienz steigern kann. Bild: Lucas Bäuml

„Junge, Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto.“ Das singen „Die Ärzte“ in ihrem Lied „Junge“. Leonie Feuerbach hat nach Beispielen für solche Bildungsabstiege in Familien gesucht – und wie die Betroffenen damit umgehen. Gefunden hat sie einen Mann, Anfang vierzig, der in einem Jobcenter in einer oberbayerischen Stadt arbeitet und in einer Einliegerwohnung im Haus seiner Eltern in einem Vorort wohnt. Er, der Arztsohn, hat kein Abitur gemacht, nicht studiert und Schwierigkeiten, mit seinem Einkommen eine eigene Wohnung zu finden. Mit seiner Bildungsbiographie ist er einigermaßen im Reinen; sein Beruf macht ihm Spaß. Den Kontakt zu den Eltern aber hält er trotz der räumlichen Nähe möglichst gering, um sich nicht runterziehen zu lassen von der dominanten Art des Vaters und der angepassten Art der Mutter. Die beiden könnten sich von ihrem Leistungsdenken nicht freimachen, sagt Peter. Sie wirkten auf ihn oft wie zwei Fremde, die nicht dieselbe Sprache sprächen wie er.

Lesen bildet. Das ist eine alte Weisheit – und mit Blick auf die Karriere wohl auch nicht verkehrt. Wie aber bringt man möglichst schnell möglichst viel erhellende Lektüre in den Kopf? Maximilian John hat versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden: In Zeiten der Digitalisierung werde oft das Ethos des lebenslangen Lernens bemüht. Es reiche nicht mehr, im Laufe der Schullaufbahn und des Studiums erworbene Fähigkeiten einzusetzen. Für eine erfolgreiche Karriere sei konstante Weiterbildung nötig. So schreibe Martin Wollmann, jahrelang in der Führungsetage von Lidl Österreich aktiv, in einem Artikel auf Linkedin über das Lesen: „Viele erfolgreiche CEO’s lesen 50 Bücher im Jahr. Und du?“ Tja, so viele sind es nicht, vor allem dann nicht, wenn man mit der Arbeit viel zu tun hat und da auch noch eine Familie ist. Nun gibt es diverse Tipps zur Steigerung der Leseeffizienz, die John in seinem Text auch aufzählt, von „Speed Reading“ bis Blinklist. Aber irgendwie erscheint es mir am Ende vor allem eine Frage von Interesse und Disziplin zu sein. Aber lesen Sie selbst.

Zum Beispiel auch das Gespräch, das Livia Gerster mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland geführt hat: Andrij Melnyk ist vielen Politikern verhasst. Denn er sagt ihnen die Wahrheit ungeschminkt ins Gesicht. Es ist nicht so, als mache ihm das Spaß. Es tut ihm leid, wenn er andere verletzt. „Ich bin eben ein Mensch, kein Melnykomat“, sagt er und zuckt mit den Schultern. „Oder ein Mülleromat“, fügt er hinzu, denn Melnyk heißt Müller, und Melnyk hört in keiner Sekunde auf, den Deutschen seine Welt zu übersetzen. „Ich glaube“, sagt der Botschafter, „in Kiew denkt man: Wenn die Deutschen sich beschweren, dann bemerken sie uns immerhin.“ Es gibt schließlich mehr als 200 Botschafter in Berlin. Aber nur einen, den alle kennen.

