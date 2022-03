Das Beste lesen mit F+ : Unangenehme Wahrheiten und hohe Verluste

Zwei unangenehme Wahrheiten mussten ETF-Anleger in diesen Tagen erfahren, an denen die Börsenkurse wild mal in die eine und dann wieder in die andere Richtung ausschlagen. Die erste unschöne Erkenntnis lautet: Es ist möglich, dass von heute auf morgen ganze Länder und deren Unternehmen für Geldanleger nicht mehr zugänglich sind. Der Autor dieser Zeilen hat auch einen solchen Brief von seiner Bank bekommen. Und die zweite Erkenntnis heißt: Sogar ETFs – eine Anlageart, die selbst von Verbraucherschützern für ihre hervorragende Handelbarkeit gepriesen wird – lassen sich unter bestimmten Bedingungen weder kaufen noch verkaufen. Dennis Kremer aus unserer Wirtschaftsredaktion der Sonntagszeitung hat sich angeschaut, was es unter diesen Umständen im ETF-Markt zu beachten gilt. Sind ETFs also in Krisenzeiten überhaupt noch die richtige Wahl? Die kurze Antwortet lautet: Ja. Wie aber kann es angesichts solch möglicher Einschränkungen da weiter eine gute Idee sein, in ETFs zu investieren? Weil es auf die neu entstandenen Fragen Antworten gibt, hat Kremer sie für Sie zusammengestellt, bis hin zum Blick auf konkrete ETFs.

Als früherer Oberkommandierender der US-Army in Europa hat Ben Hodges schon vor Jahren vor der russischen Aggression gewarnt. Jetzt analysiert er als Mitglied einer Denkfabrik im Gespräch mit Peter Badenhop, der ihn als Mitglied der Rhein-Main-Redaktion lange kennt, den Ukrainekrieg – und hat eine klare Meinung zur russischen Kriegsführung. Er weiß, wovon er spricht: Hodges ist 1958 in Quincy im Bundesstaat Florida geboren. Er besuchte die Militärakademie West Point und wurde 2014 als Drei-Sterne-General Oberbefehlshaber der US-Army in Europa. Vom Hauptquartier in der Clay-Kaserne in Wiesbaden-Erbenheim aus befehligte er bis 2017 die rund 30.000 in Europa verbliebenen amerikanische Soldaten. Heute ist Hodges Mitglied der Washingtoner Denkfabrik Center for European Policy Analysis: „Nach allem, was wir jetzt wissen, sind die Regierung und die Militärführung in Moskau wohl davon ausgegangen, dass sie innerhalb von höchstens einer Woche das Land überrollen, den ukrainischen Zugang zum Schwarzen Meer blockieren, die wichtigsten Städte einnehmen und die Regierung stürzen können. Auf längere Kämpfe und Gefechte am Boden waren sie allem Anschein nach nicht eingestellt … Und dann sind da die erstaunlich großen Verluste der Russen: Die höchsten Schätzungen liegen bei etwa 14.000 Gefallenen, die niedrigsten bei 7000. Selbst mit der größten Zurückhaltung sprechen wir also von einer Zahl von Toten in nur drei Wochen, wie sie die Amerikaner in 20 Jahren im Irak und Afghanistan insgesamt zu beklagen hatten. Es wird für den Kreml unmöglich sein, dieses Ausmaß vor der russischen Öffentlichkeit zu verbergen.“ Ein lesenswertes Gespräch.

Journalisten sind nicht beliebt bei Leuten, die in den Krieg ziehen. „Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Danke“, schrieb einer bei Telegram kühl. In der Gruppe „Volunteers for Ukraine“, die es inzwischen nicht mehr gibt, trafen sich Männer, die freiwillig in der Ukraine kämpfen wollen. Als mein Kollege Justus Bender einen anderen anschrieb, antwortete seine Freundin für ihn: „Denken Sie ernsthaft, dass die Menschen, die sich entscheiden, in die Ukraine zu gehen, auch nur eine Minute überlegen, so einem charakterlosen Arschloch wie Ihnen zu antworten?“ Doch Bender kommt mir ihr ins Gespräch, sie entschuldigt sich. Irgendwann lernt er dann Andrei kennen. Er erzählt in einem langen Telefonat, dass er mit 27 Freiwilligen losfahren will, und wirkt gut informiert; er weiß Bescheid über das Völkerstrafrecht und über Kontakte zur ukrainischen Botschaft, deren E-Mail-Konto nicht funktioniert. Andrei war früher Berufssoldat im Führungsunterstützungsbataillon der Bundeswehr. Das sind Soldaten, die sich um Kommunikation und Funk kümmern. Heute heißt die Einheit „Kommando Informationstechnik“. Das könnte erklären, warum Andrei im Krieg immer gutes Internet hat. Inzwischen hat er in der Ukraine Furchtbares erlebt. Bender hat es aufgeschrieben.

