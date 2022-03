Das Beste lesen mit F+ : Digitale Brigaden und verstreutes Vermögen

der Krieg in der Ukraine war keine zwei Tage alt, da griff Mychajlo Fedorow zu seinem Smartphone. Er mobilisierte eine Truppe, die es so eigentlich noch gar nicht gab. Nachdem der kaum 31 Jahre alte ukrainische Digitalminister große Tech-Konzerne wie Apple , Google und Meta via Twitter aufgefordert hatte, alle russischen Nutzer von den Plattformen zu verbannen und sämtliche Verbindungen ins benachbarte Feindesland zu kappen, rief er zur Bildung einer IT-Army auf. Eine Art internationale Brigade, die sich aus Programmierern, Hackern und Software-Spezialisten rekrutiert. Sie soll mittlerweile 290.000 Freiwillige umfassen. An ihrer Seite stehen erfahrene „Hacktivisten“ wie die von Anonymous. Sie operieren hinter den eigentlichen Kampflinien in den Tiefen der russischen Netze. Stephan Finsterbusch und Thiemo Heeg aus unserer Wirtschaftsredaktion haben sich angeschaut, worum es dabei geht, wer das alles bezahlt – und was es bringen könnte.

Mit der Aufkündigung aller Kooperationen mit Russland will auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Zeichen setzen. Dass sie sich auf schuldlose Individuen auswirkt, wird dabei hingenommen, kommentiert Herausgeber Jürgen Kaube: Wenn die DFG verhindern wolle, dass deutsch-russisch besetzte Laborschiffe ins Polarmeer fahren, als sei nichts geschehen, sei das verständlich. Wodurch hingegen die Solidarität mit der Ukraine geschwächt würde, wenn eine Spezialistin für Emotionsgeschichte der späten Sowjetunion auf einem deutschen Symposion vortrüge, erschließt sich Kaube nicht.

Es ist eine Zeit, in der es nicht leicht ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das gilt auch mit Blick auf die Geldanlage: Die Aktienkurse haben in diesem Jahr schon stark an Wert verloren, die Inflation ist hoch. In einem solchen Umfeld werfen die zehnjährigen Anleihen des Bundes eine Rendite von 0,7 Prozent pro Jahr ab. Und auf dem Girokonto werden, falls die Guthaben höher als 50.000 Euro sind, jährliche Strafzinsen von 0,5 Prozent in Rechnung gestellt. Unser Finanzfachmann Volker Looman hat sich die Lage einmal angeschaut und ruft unseren Lesern zu: Nie war die Privatbilanz so wertvoll wie heute! Sie müssen wissen, wie reich Sie (noch) sind, und Sie sollten einen Plan haben, was mit diesem Vermögen in Zukunft passieren soll. Und dann? Looman hat sein Geld zum Beispiel zu 35 Prozent in Amerika, zu 30 Prozent in Asien und zu 35 Prozent in Europa investiert. Das müsse nicht der Weisheit letzter Schluss sein, er selbst aber sei mit dieser Aufteilung bisher gut über die Runden gekommen.

