Das Beste lesen mit F+ : Verbotene Waffen und ein Rest Hoffnung

Krieg bedeutet Verluste: Zerstörter russischer Panzer am Straßenrand in Lugansk Bild: AFP

Wenigstens eine Schreckensnachricht vom ukrainischen Schlachtfeld wurde und wird in westlichen Geheimdienstkreisen bestritten. Die ukrainische Botschafterin in Washington hatte Russland vorgeworfen, es hätte eine sogenannte Vakuumbombe eingesetzt. Vor dem amerikanischen Kongress sagte Oksana Markarova: „Sie haben heute eine Vakuumbombe eingesetzt, was nach der Genfer Konvention verboten ist.“ Im Westen gibt es an der Darstellung erhebliche Zweifel. Nicht jedoch daran, dass die Gefahr besteht. Bei der russischen Stadt Belgorod, zehn Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, wurde ein TOS-1-Raketenwerfer mit solchen Sprengköpfen gesichtet.

Deshalb haben sich Stephan Klenner und Ulf von Rauchhaupt diese Waffe genauer angeschaut: Sprengwaffen dieses Typs werden auch Aerosol-Bomben oder thermobarische Bomben genannt. Während gewöhnliche Sprengstoffe den für die explosive Reaktion in den meisten Fällen benötigten Sauerstoff selbst enthalten, nutzen Aerosolbomben als Oxidator den Luftsauerstoff, welcher der Umgebung entzogen wird und nach der Druckwelle der Explosion einen Unterdruck erzeugt – daher der Name Vakuumbombe. Menschen, die sich in der Nähe einer solchen Explosion aufhalten und Druckwelle sowie Hitzeentwicklung überleben, laufen Gefahr, an Lungenverletzungen in Folge von Drucktraumata zu sterben. Der Einsatz von Brandwaffen ist in dem völkerrechtlichen Vertrag nicht unter allen Umständen verboten, aber an strenge Voraussetzungen geknüpft. Unzulässig ist der Einsatz von Brandwaffen nicht nur gegenüber Zivilpersonen, sondern auch gegenüber militärischen Zielen, die „innerhalb einer Konzentration von Zivilpersonen“ liegen. Eingesetzt wurden sie von Russland schon – an anderen Stellen.

Seit Wladimir Putin zum Todfeind des Westens geworden ist, taugt er nicht mehr als dessen geistiger Gegner. Er wird, womöglich, den Krieg gewinnen, unter fürchterlichen Umständen. Aber im Wettbewerb der Bilder und Inszenierungen, der Verführungen und Versprechungen hat er eine Niederlage erlitten, von der sich auch seine Bewunderer so schnell nicht mehr erholen werden. Dieser Meinung ist Kollege Claudius Seidel und begründet das auch: Putins zynisches Grinsen stehe Wolodymyr Selenskyj gegenüber, Jude, Weltmann, Komiker und Westler ehrenhalber, noch in größter Gefahr zur Pointe fähig. Selenskyj sei jetzt die Wirklichkeit. Putins Machtinszenierungen hingegen seien bloß Illusionen, die nicht mehr lange Bestand haben werden.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ zwei Monate kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Der Krieg verändert alles, auch den Angreifer. Was in Zeiten der Gewalt dennoch auf Frieden zwischen den Nachfolgestaaten der Sowjetunion hoffen lässt, schreibt Jörg Baberowski, der die Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt, in einem Gastbeitrag. Erst wenn die Entflechtung des alten Imperiums der früheren Sowjetunion auch in den Köpfen der Menschen vollzogen sei, könne es einen Frieden geben, der den nächsten Tag überdauere. Die Zeit der Entscheidungen sei kurz, die Zeit der Kultur lang. „Auf diesem Grund säen die Strategen ihren Hass aus, entfesseln Putin und seine Gefolgsleute Konflikte, von denen sie sich einen Prestigegewinn, Unterstützung und Loyalität versprechen. Wer darin, wie hierzulande, nur den Gegensatz von Demokratie und Diktatur sieht, hat vom Leben in den ehemaligen Republiken der Sowjetunion nichts verstanden“, schreibt Baberwoski.

Vielen Dank für Ihre Treue zu F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett, viele Grüße aus der Redaktion,

Viele Grüße,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung