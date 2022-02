Das Beste lesen mit F+ : Russlands Finanznot und Putins Größenwahn

Ukrainische Soldaten beziehen am Freitag Stellung auf einer Brücke in Kiew. Bild: Gleb Garanich/Reuters

Liebe Leserin, lieber Leser, am Ende dieser deprimierenden Woche möchte ich Sie auf drei Texte zu Hintergründen der Lage in Russland und der Ukraine hinweisen, die viele von Ihnen – wie auch ich – in den vergangenen Tagen inmitten der Flut aktueller Nachrichten für lesenswert gehalten haben. Da ist das Stück des bekannten Unternehmensberaters Hermann Simon, der detailliert die wirtschaftliche Schwäche Russlands analysiert. Hinzu kommen der Aufsatz des auf der Krim geborenen Autors Nikolai Klimeniouk über die Macht und die Märchen des Alleinherrschers Wladimir Putin und das Stück von James W. Davis, dem Direktor des Instituts für Politikwissenschaft an der Universität St. Gallen, das analysiert, was der Westen aus dem Jugoslawienkrieg gelernt haben sollte – eigentlich.

Es sei erstaunlich, dass die wirtschaftliche Lage Russlands in der öffentlichen Diskussion um die aktuelle Krise fast vollständig außen vor bleibe, schreibt Simon. Zwar überstrahle die Politik derzeit alles andere, doch langfristig gewinne die Wirtschaftskraft die Oberhand und werde die politischen Handlungsmöglichkeiten Russlands begrenzen, ist er sich sicher. Das derzeitige Verhalten Putins dürfte sich für Russlands wirtschaftliche Entwicklung als kontraproduktiv erweisen. Nur zum Vergleich: Im Jahr 2021 hatte Russland ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1,65 Billionen US-Dollar. Das amerikanische BIP betrug 22,94 Billionen Dollar. Russland erreicht also lediglich 7,2 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Russland ist reich an Rohstoffen. Aber das ist es dann auch. Es fehlt auch an jeglicher Innovationskraft. Das Problem: Wird Russland ärmer, wird es gefährlicher – vielleicht steckt darin schon ein wichtiger Grund für den Krieg.

Klimeniouk ist sich sicher, dass es Putin ausschließlich darum geht, seine derzeit erreichte Macht vorzuführen, der ganzen Welt, seinem Volk und nicht zuletzt seiner eigenen Gefolgschaft. Der russische Einmarsch in die Ukraine diene ebenfalls einzig diesem Zweck. Da ist Putins einstündige Ansprache, in der er seine eigentümliche Sicht der Ge­schichte darlegte und, darauf bezogen, der Ukraine das Existenzrecht absprach. Das klang so irre, dass der niederländische Premier Mark Rutte entgegen allen diplomatischen Gepflogenheiten Putin als wahnsinnig bezeichnete. Doch es gib in Russland keine kollektive Führung mehr, es gibt niemanden, der Putin mäßigen könnte. Deutschland habe, so Klimeniouk, mit seiner Naivität und Untätigkeit Putin dabei geholfen, eine uneingeschränkte Diktatur zu etablieren, die nur seinen eigenen Interessen diene und seine Gelüste befriedige.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Wir sollten uns an die Schrecken des Jugoslawienkriegs erinnern, wenn wir uns – nach Putins Entscheidung, in die Ukraine einzurücken – fragen, was uns nun erwartet, schreibt Davis. Wie jene serbischen Nationalisten, die sich seinerzeit auf eine selektive Lektüre der Geschichte stützten, um ihren Traum von Großserbien zu legitimieren, habe Putin disparate Elemente aus Jahrhunderten der Geschichte miteinander verwoben, um die Vorstellung einer ewigen Einheit des russischen und des ukrainischen Volkes zu bekräftigen.

Alle guten Wünsche und trotz allem ein schönes Wochenende,

Viele Grüße,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung