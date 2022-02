Das Beste lesen mit F+ : Private Unterlagen und ein Kraftwerk für Zuhause

Johannes Langstrof hat in Hanglage gebaut. Nun überblickt er mit seiner Familie das hessische Butzbach – und sieht im Winter zahllose Rauchsäulen, die über den Häusern aufsteigen. Auf 200 Quadratmeter Dachfläche seines Einfamilienhauses, das auch eine große Büroeinheit für Langstrofs Firma beherbergt, glitzern dagegen Solarpaneele. Sie decken den gesamten Strombedarf der Familie inklusive E-Auto und Wärmepumpenheizung, sogar jetzt, in der lichtärmsten Zeit.

Dafür hat das Haus ein eigenes Kraftwerk. Es produziert mit Sonnenenergie Wasserstoff, kann ihn speichern und bei Bedarf als Strom zurückholen. Eine Spitzenleistung von 30 Kilowatt-Peak hat Langstrof mit seiner Solaranlage auf dem Dach. Die übrige Technik versteckt sich in mäßig großen Anlagenschränken, hinzu kommen die Regelungstechnik und ausgeklügelte Lüftungssysteme. Man hört den Stolz des Besitzers heraus: „Autark zu sein ist ein schönes Gefühl“, sagt Langstrof. Da unten, in Butzbach, liegt die alte Welt. „Wir wollen ein Teil des Morgens sein.“ Wir haben uns angeschaut, ob das wirklich eine gute Idee ist.

Dass wichtige Verkehrsprojekte in Deutschland so lange dauern, liege nicht an der Bauindustrie, sagt Hauptverbandspräsident Peter Hübner. Im Interview antwortet er auf die Frage, warum der Neubau der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid fünf Jahre dauern soll, Italien die Brücke in Genua aber in zwei Jahren wieder aufgebaut habe: „Das liegt nicht an der Bauindustrie, sondern am Planungs- und Genehmigungsprozedere. Ich gebe Ihnen recht, wenn es 25 Jahre dauert, bis eine simple Ortsumgehung steht, dann ist das für die Menschen einfach unerträglich. Wir können eine Autobahnbrücke jedenfalls auch in zwei Jahren bauen.“ Ja, dann mal los, möchte man der Politik zurufen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate für 1 €/Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Als der Bundesrechnungshof einmal wissen wollte, was in den Büros der früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder passiert, waren manche der Mitarbeiter dort sehr unwillig. Sie sagten, die Unterlagen seien „privat“, deshalb gehe das den Bundesrechnungshof nichts an. Das war eine sehr ungeschickte Antwort. Wenn den Bundesrechnungshof überhaupt etwas angeht, dann ist es die Verwendung von Bundesmitteln für „private“ Belange. Der Staat finanziert nichts Privates. Justus Bender aus unserer politischen Redaktion hat sich deshalb genauer informiert: In einem anderen Fall wurde das Büro gar nicht mehr vom früheren Bundeskanzler geführt. Weil es ihm dauerhaft gesundheitlich schlecht ging, agierte seine Ehefrau als Chefin und befehligte die Beamten. Welcher frühere Bundeskanzler gemeint ist, behält der Bundesrechnungshof für sich, aber die Prüfung fand von 2013 bis 2015 statt. Man kann ahnen, welcher frühere Bundeskanzler damals gesundheitlich angeschlagen war und eine noch lebende Ehefrau hatte.

Mehr zum Thema 1/

Vielen Dank für Ihre Treue zu F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett. Wenn Sie eine Frage zu F+ haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Viele Grüße,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung