Das Beste lesen mit F+ : Vermögen vergrößern und Risiken minimieren

Liebe Leserin, lieber Leser, ganz offensichtlich interessiert Sie zum Jahreswechsel besonders das Thema Geld. Die Frage, wie man mit der Inflation einerseits und Strafzinsen auf dem Konto andererseits umgeht, treibt viele von Ihnen um. Wie das Geld anlegen? Sind ETFs weiterhin die richtige Lösung, was muss man dort beachten? Deshalb soll es in diesem Newsletter ausschließlich um den Hinweis auf Texte gehen, die sich in der zu Ende gehenden Woche mit solchen Fragen auseinandergesetzt haben.

Beginnen wir mit unserem Finanzfachmann Volker Looman, der sich mit dem Thema der Negativzinsen befasst hat. Er hat die Frage gestellt, warum Sie sich so über die Strafzinsen aufregen. Natürlich missfällt auch ihm, auf Girokonten für Guthaben von mehr als 50.000 Euro ein jährliches „Verwahrentgelt“ von 0,5 Prozent zu bezahlen. Er findet aber nicht, dass diese Entgelte Anlass zu hektischem Aktionismus sein sollten. Warum? Für ihn ist das allenfalls Anlass dazu, sich über die Frage im Klaren zu sein, ob man das Geld nicht lieber einfach für sich selbst ausgeben oder an die nächste Generation verschenken möchte. Wenn das nicht infrage kommt, solle man sich Mischungen aus Anleihen, Immobilien, Aktien und Gold zusammenstellen mit dem Ziel, vor Gebühren und Steuern mindestens 5 Prozent zu erzielen. Und diese Vorgabe sei kein verfrühter Aprilscherz, sondern die rauhe Wirklichkeit: Denn die Inflation von 3 Prozent und die Strafzinsen von 0,5 Prozent ergeben 3,5 Prozent. Die jährliche Abgeltungsteuer von 26,375 Prozent treibt den „Sollzins“ auf 4,75 Prozent, und wenn Sie jetzt noch bescheidene Verwaltungsgebühren von 25 Basispunkten hinzurechnen, kommen Sie auf die Vorgabe von 5 Prozent im Jahr, um die Kaufkraft des Geldes zu erhalten. In seinem Text hat Looman auch Tipps dazu, wie das klappen könnte.

Viele schauen in solchen Zusammenhängen auf Indexfonds, die so beliebt wie nie sind. Doch nicht jeder dieser Exchange-traded Funds, kurz ETF, hält, was er verspricht. Worauf sollten Anleger achten – und von welchen Indexfonds sollte man die Finger lassen? Darum hat sich Dennis Kremer gekümmert, Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er warnt vor China-ETFs, setzt sich kritisch mit Dividenden-ETFs auseinander und hat ein paar sinnvolle Hinweise zum beliebten MSCI World – denn dort ist die Technologielastigkeit inzwischen hoch. Blind auf das ETF-Konzept zu vertrauen, sei im Jahr 2022 jedenfalls keine gute Idee mehr.

Und auch Barbara Brandstetter hat sich Gedanken rund um den Minus-Zins von der Banken gemacht. Sie weist vor allem darauf hin, dass man in Verhandlungen mit der Bank treten könne, bevor man die entsprechenden Schreiben mit den neuen Geschäftsbedingungen unterzeichne. Zudem sei es oft möglich, das Geld auf mehrere Girokonten zu verteilen. Wichtig ist ihr auch der Hinweis, dass die Kreditinstitute die Gespräche oft dazu nutzten, um Produkte zu verkaufen, für die sie dann wiederum Provisionen kassieren. Hier sei vieles zu riskant, zu unflexibel und zu teuer. Ja, und irgendwann landet man in einem solchen Kontext dann wieder bei den Hinweisen von Looman und Kremer.

