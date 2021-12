Das Beste lesen mit F+ : Der richtige Sport und die günstigste Geldanlage

Liebe Leserin, lieber Leser, Radfahren liegt im Trend. Denn es soll ja so gelenkschonend sein. Aber ist viel Schonung wirklich gut? Oder sollten wir lieber weiter joggen? Was bringt das Herz-Kreislauf-System mehr in Schwung? Stefanie Sippel ist diesen Fragen nachgegangen und hat bei Ingo Froböse angerufen, Professor für Rehabilitation und Prävention an der Deutschen Sporthochschule Köln. Der hält von Schonung wenig: Die Frage ist nicht, was ich mache, sondern wie. Das Entscheidende sei also die Belastungsintensität. Und beim Laufen ist die Belastung höher als beim Radfahren, weil mehr Muskeln belastet werden. Für Menschen mit Übergewicht, wenn die Hüfte oder das Knie beeinträchtigt sei, könne Radfahren trotzdem eine gute Wahl sein. „Aber nur durch die Gegend cruisen hat keinen Effekt“, sagt Froböse. Hier erfahren Sie alles Weitere, liebe Läufer und Radfahrer.

Öl wird teurer. Gas wird teurer. Strom wird teurer. Woran auch immer die Preissteigerung liegt, sei es die Nachfrage oder Aufschläge, die der Staat für richtig hält – es ist zum Frösteln. Zugleich kommt der Ausbau der Erneuerbaren nicht recht voran, wo bleibt die Energiewende? Da möchte man als guter Bürger gerne helfen und wenigstens ein bisschen elektrischen Strom selbst produzieren. Wenn’s nicht so kompliziert mit den Vorschriften wäre, und durch die hat sich Lukas Weber, Redakteur im Ressort „Technik und Motor“, durchgefräst. Der springende Punkt: Viele machen es trotzdem und in einer Grauzone, weshalb sich für kleine Solaranlagen, die einfach an die Steckdose angeschlossen werden, in manchen Kreisen der Begriff Guerilla-PV eingebürgert hat.

Dabei ist es theoretisch gar nicht mehr notwendig, den Kampf um die selbsterzeugte Energie im Untergrund zu führen, denn nach langem Ringen ist seit 2019 der Anschluss von Mini-Photovoltaik durch den Verbraucher selbst zweifellos legal – gerade so, wie es in einigen Nachbarländern schon lange der Fall ist. Allerdings werden um ein paar Details erregte Debatten geführt. Ob der Vermieter gefragt werden muss, hängt vom Mietvertrag ab. In jedem Fall ist eine Registrierung im Stammdatenregister der Bundesnetzagentur notwendig, die zwar kein Geld, aber Zeit kostet. Auch die Netzbetreiber wollen eine Anmeldung. Wer noch einen alten schwarzen Stromzähler hat (Ferraris), der rückwärts laufen kann, müsste ihn tauschen lassen. Umstritten ist, wer die Kosten für einen Zwei-Wege-Zähler tragen muss. Und dann gibt es noch ein paar Umstände mehr.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Viele Anleger haben Angst vor der Inflation – und davor, ihr Erspartes zu verlieren. Ob man nun Aktien kaufen soll, welche Rolle ETFs spielen und ob Gold 2022 ins Portfolio gehört, das haben Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern, zwei Fachleute im Bürgergespräch der F.A.Z. erklärt. Daniel Schleidt, stellvertretender Koordinator der Wirtschaftsredaktion in der Rhein-Main-Zeitung, hat die Tipps für Sie hier zusammengefasst. Das Video von der Veranstaltung ist im Text ebenfalls verlinkt, vielleicht eine Idee für das vierte Adventswochenende.

Viele Grüße aus der Redaktion, wenn Sie Fragen zu F+, Ihrem Zugang zu FAZ.NET komplett haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung