Das Beste lesen mit F+ : Überschätzte Hafermilch und militante Klimaschützer

Liebe Leserin, lieber Leser, „Hafermilch sollte man nicht trinken!“ Dieses überraschende Zitat stammt von Jessie Inchauspé. Sie ist Biochemikerin. Im Gespräch mit Kathrin Hummel erklärt sie, warum Essig gegen Bauchfett hilft und in welcher Reihenfolge man seine Mahlzeiten einnehmen sollte, um abzunehmen: Stets geht es darum, was gut ist für Blutzuckerspiegel und Lebensqualität. Sie findet: Man soll seinem Körper zuhören. Und sich fragen: Was will mir mein Heißhunger sagen? Was meine Pickel, meine Migräne, meine Konzentrationsprobleme? Meine Müdigkeit, meine Gewichtszunahme? In den vergangenen fünf Jahren wurden in Laboren auf der ganzen Welt lauter aufregende Entdeckungen gemacht, die bewiesen haben, dass es nicht nur darauf ankommt, was wir essen, sondern auch, in welcher Reihenfolge wir das tun. Denn das beeinflusst unseren Blutzuckerspiegel – also die Menge an Glukose, die sich in unserem Blut befindet. Das wirkt sich somit auf alle Systeme unseres Körpers aus, sagt Inchauspé. Und die Hafermilch? Sie verursache häufig enorme Glukosespitzen, weil sie mehr Kohlenhydrate enthält als Mandel- oder Kuhmilch – sie besteht ja nicht aus Nüssen, sondern aus Getreide. Es sei also nicht ratsam, sie zu trinken. Schon gar nicht auf leeren Magen. Aber noch besser sei es, zu Mandelmilch oder Kuhmilch zu wechseln.

Das beliebteste Viertel Frankfurts? Wohl kaum jemand wird widersprechen, wenn man darauf mit dem Nordend antwortet. Selbst Gentrifizierung bremst die Begeisterung nicht. Begeben Sie sich mit Alexander Jürgs auf einen Spaziergang durch einen Sehnsuchtsort voller Klischees, in dem bestimmt auch viel Hafermilch getrunken wird, oder nicht? Denn da sind natürlich die „Nordend-Ökos“: Kaufen nur im Biosupermarkt ein, wollen beim Restaurantbesuch vom Kellner ganz genau wissen, woher das Fleisch stammt und ob die Karotten auch wirklich aus zertifiziertem Anbau sind. Die Grünen wählen sie seit Ewigkeiten, bei einem Spaziergang durch den Dannenröder Forst waren sie auch mal dabei. Dass zu wenig gegen den Klimawandel getan wird, predigen sie schon lange. Zum Toskana-Urlaub steigen sie dann aber doch gerne in den Flieger, weil es so praktisch ist. Ein Klischee? Vielleicht. So pflege jeder – durchaus mit Freude – seine Vorurteile gegenüber dem anderen, so bleiben die Fronten klar: Ansonsten aber lasse man sich im Nordend gerne gegenseitig in Ruhe, schreibt Jürgs. Denn lässig gehe es im Viertel nördlich der Innenstadt noch immer zu. Jeder soll nach seiner Façon glücklich werden. Wenigstens daran habe sich nichts geändert.

Entweder wir handeln jetzt, oder es ist zu spät. Das sagt die „Letzte Generation“. Die Mitglieder dieser Gruppierung halten es für notwendig, „Widerstand“ zu leisten, damit die Klimakatastrophe aufgehalten und die Menschheit nicht vernichtet wird. In einem Vortrag, mit dem sie Mitstreiter rekrutieren wollen, sprechen sie von einem System, das den Menschen realitätsferne Geschichten erzähle, damit sie ruhig bleiben und den Kurs beibehalten. Doch dieser Kurs führe die Menschen in die Vernichtung. Philip Eppelsheim beleuchtet in einem lesenswerten Kommentar, was daran wahr ist – und was wirklich katastrophal.

Mehr zum Thema 1/

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren digitalen Angeboten. Wenn Sie eine Frage speziell zu Ihrem F+ Abo haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung