Das Beste lesen mit F+ : Glaube ohne Relevanz, Unis ohne Rückgrat

Liebe Leserin, lieber Leser, der Glaube hat seine Relevanz verloren. Haben sich die Menschen einmal von der Kirche abgewendet, kehren sie in der Regel auch nicht mehr zu ihr zurück, wie Sarah Obertreis in einer ausführlichen Recherche festgestellt hat. Die Zahl der Kirchenaustritte aber ist so hoch wie nie, und daran ist nicht nur der Missbrauchsskandal schuld: Gott und die Kirche sind nicht mehr wichtig. Denn Werte hat die Jugend auch so. Mit einem Austritt gehen den Kirchen nicht nur die Austretenden selbst verloren, sondern auch ihre zukünftigen Kinder. Früher wuchsen ihre Mitglieder einfach nach. Heute sterben sie aus. Zwei der Protagonisten in Obertreis’ Text haben vor anderthalb Jahren ein Baby bekommen. Ihr Sohn soll später selbst entscheiden, ob er Anhänger einer Religion werden will oder nicht. Erziehen werden sie ihn atheistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass er später mal Mitglied einer der beiden Kirchen werden wird, geht damit gegen null. Die christlichen Werte wird Lukas’ Sohn wohl trotzdem verinnerlicht haben. Was aber bedeutet das für die Kirchen?

Eigentlich sollte die Biologie-Doktorandin Marie Luise Vollbrecht vor ein paar Tagen einen Vortrag über Geschlecht und Biologie an der Humboldt Universität halten. Doch dazu kam es nicht. Der „Arbeitskreis kritischer Jurist*innen“ hatte die Absage des Vortrags wegen angeblich transfeindlicher Aussagen Vollbrechts gefordert. Die Universität knickte ein und sagte die Veranstaltung wegen „Sicherheitsbedenken“ ab. Thomas Thiel kommentiert das kritisch: Das Wort zeige, welche Militanz von den „kritischen Jurist*innen“ und ihren Mitstreitern erwartet werde. An der Humboldt-Universität habe es Tradition, Wissenschaftlern in solchen Situationen die Solidarität zu entziehen. Man denke an die Hetzjagden gegen Herfried Münkler und Jörg Baberowski. Ein fatales Signal, findet Thiel und geht dem Kern der Vorwürfe nach. Der Vortrag darf am 14. Juli übrigens nachgeholt werden – mit prominenter Beteiligung.

Ein Streit um das Erbe kann sich an vielen Stellen der Erbermittlung entzünden. Die Auskunft über den Anteil kann ein solcher wunder Punkt sein. Unser Wirtschaftsredakteur Gregor Brunner hat aufgeschrieben, was Hinterbliebene wissen sollten. Denn selbst mit einem Testament kann sich der Erblasser nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Erben am Ende nicht im Zwist vor Gericht stehen. Ob und wann sich eine Rechtsschutzversicherung für solche Fälle lohnt? Es hängt – natürlich – von der Erbmasse ab.

Mehr zum Thema 1/

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren digitalen Angeboten, über das wir uns sehr freuen. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung