Das Beste lesen mit F+ : Bezahlbare Ferienhäuser und ein Traum auf vier Rädern

Liebe Leserin, lieber Leser, heute geht es um Träume der Mobilität, mit und ohne Verbrennungsmotor, mit zwei und mit vier Rädern, aber immer hochpreisig – und sehr begehrt. Und dann wollen wir uns noch mit Traumhäusern befassen, die es woanders sehr günstig zu kaufen gibt.

Ohne ihn ist Porsche nicht denkbar. Der 911 ist Porsche, allen SUV-Erfolgen und elektrischen Taycans zum Trotz. Seit 1963 sind mehr als eine Million Einheiten in Zuffenhausen gebaut worden, acht Generationen sind es inzwischen, die aktuelle heißt intern 992. Krise? Elektromobilität? Fahrradspuren in den Innenstädten? Kein Problem: Das Modell verkauft sich besser denn je, und in Deutschland ist er wieder das meistverkaufte Modell der Marke. Fast 7900 Neuzulassungen 2021 düpieren Macan und Cayenne, die beide auf je rund 5500 Stück kamen, und den Taycan, der gut 5000-mal geordert wurde. Zuffenhausen ist mit 911 und Boxster/Cayman so ausgelastet, dass der Basis-Porsche demnächst in Osnabrück produziert wird. Über das Geheimnis des Erfolges ließe sich stundenlang philosophieren. Er ist das Traumauto der Deutschen, jedes Kind erkennt einen 911, das klappt sonst nur noch mit dem Käfer. Weil die Grundform unwesentlich verändert wurde, ist er seit Jahrzehnten dauerhaft im Straßenverkehr präsent. Stets blieb aber der Motor im Heck, immer standen sich die sechs Zylinder im Motor gegenüber – das Boxer-Prinzip also. Boris Schmidt aus der Technik-und-Motor-Redaktion beschreibt dieses Phänomen.

Aber die Welt der Mobilität ändert sich gleichwohl. Es gibt inzwischen für Deutsche nicht nur Traumautos, sondern auch Traumfahrräder. Einige davon baut Riese und Müller, ein Hersteller aus der Nähe von Darmstadt. Das Unternehmen ist inzwischen einer der führenden und innovativsten Fabrikanten von teuren Elektrofahrrädern am deutschen Markt. 2012 hatte Riese und Müller gut 70 Mitarbeiter beschäftigt, inzwischen sind es 850, und weitere 60 werden gerade gesucht. Das gerade 2019 bezogene Werksgelände an den Ausläufern des Odenwaldes wird bei der gegenwärtigen Entwicklung schon 2023 seine Kapazitätsgrenze erreichen – trotz der bereits begonnenen Erweiterungsbauten. Daher plant das Unternehmen schon einen weiteren Standort. Riese und Müller waren die einzigen Fahrradproduzenten, die schon von 2012 an ganz allein auf den Elektroantrieb setzten. Eines steht fest, wie Tobias Piller aus der Wirtschaftsredaktion schreibt: Elektrische Riese-und-Müller-Räder für weniger als 4000 Euro soll es auch weiter nicht geben. Premium bedeute nicht einen Handgriff mit Glitzerkristallen, sondern ein Fahrrad, mit dem man im Jahr 10.000 Kilometer fahren könne, ohne jeden Monat zur Wartung in die Werkstatt zu müssen, sagt Heiko Müller.

Mit knapp 40.000 Euro könnte man sich mehrere Luxus-Fahrräder leisten, für einen neuen Porsche reicht die Summe leider nicht. Wohl aber für ein Ferienhaus in Schweden. Ein Paar aus dem Artikel von Sabine Hildebrandt-Woeckel hat sich dafür entschieden. Vor rund sieben Monaten erwarben die beiden einen alten Bauernhof in Südschweden: mö­bliert, sofort bezugsfertig, mit 4000 Quadratmeter Grund und direktem Zugang zu einem Waldsee. Das Kanu, um ihn zu erkunden, gab es noch obendrauf. Die Preise ziehen zwar an, Mitte vergangenen Jahres sogar um fast 20 Prozent. Trotzdem zeigen die einschlägigen Portale auch heute noch Kaufpreise an, die sich hierzulande kaum jemand vorstellen kann. Für 100.000 Euro bis 120.000 Euro bekommt man ein bezugsfertiges Einfamilienhaus in Südschweden, wo es die meisten deutschen Käufer hinzieht. Einziger Wermutstropfen ist die Finanzierung: Weil in Schweden mit Immobilienfinanzierungen praktisch kein Geld zu verdienen ist, werden im Moment so gut wie keine Kredite an Ausländer vergeben.

