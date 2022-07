Das Beste lesen mit F+ : Begehrte Heizungen und ein desinteressierter Präsident

Liebe Leserin, lieber Leser, was können Sparer tun, um ihr Geld vor Inflation zu schützen? Carolin Schulze Palstring leitet die Kapitalmarktanalyse beim traditionsreichen Bankhaus Metzler in Frankfurt. Es wurde 1674 gegründet und hat schon manche stürmische Zeiten erlebt. Im Gespräch mit Christian Siedenbiedel spricht sie über Sachwerte gegen die Krise, die Haken höherer Festgeldzinsen und die Nachteile von Gold und Bitcoin. Gründe, über diese Themen zu reden, gibt es genug: Die Inflation beträgt fast 8 Prozent, und die EZB reagiert nur langsam. Alle Klassen von liquiden Anlageprodukten sind in diesem Jahr real im Minus, mit Ausnahme von Rohstoffen. Es sei also sehr schwer, in solch einer Situation sein Vermögen zu erhalten, stellt Palstring fest. Auch Sparzinsen blieben auf Sicht unattraktiv. Von hochverzinslichen und damit risikoreichen Anleihen hält sie nichts. Gold findet sie nur zur Depotbeimischung gut. Bitcoin werden von Metzler gar nicht erst in der Vermögensverwaltung berücksichtigt. Ihr Tipp sind auch nicht Immobilien, sondern Aktien, trotz allem – und Palstring hat dafür gute Argumente.

Lohnt es sich, mit Wladimir Putin zu reden? Der französische Präsident Emmanuel Macron hat das Protokoll eines Telefonats kurz vor dem Überfall auf die Ukraine öffentlich gemacht. Es zeigt, wie wenig der Kremlchef an friedlichen Lösungen interessiert war. Das Telefonat fand vier Tage vor dem russischen Angriff statt. Was Wladimir Putin nicht wusste: Emmanuel Macron erlaubte dem französischen Journalisten Guy Lagache, das Gespräch in seinem Büro im Élysée vollständig mit seiner Kamera aufzuzeichnen. Kurz vor Ende der französischen EU-Ratspräsidentschaft hat der Élysée-Palast den Mitschnitt jetzt freigegeben. „Was du da sagst, lässt an deinem Willen zweifeln, das Minsker Abkommen zu respektieren. (…) Wenn du behauptest, du hättest es mit einer nicht legitimen und terroristischen Regierung zu tun“, sagte Macron. „Hör mir gut zu“, erwiderte Putin sichtlich aufgebracht. „Hörst du mich? Ich wiederhole noch mal, die Separatisten, wie du sie nennst, haben auf die Vorschläge der ukrainischen Seite geantwortet, aber diese hat nicht reagiert.“ Dann beschwerte sich Putin, von Anfang an hätte man Druck auf die Ukrainer ausüben müssen, „aber das ist nicht geschehen“. Macron sagte: „Aber doch, ich lasse nichts unversucht, um sie zu drängen, das weißt du doch!“ Woraufhin Putin lakonisch antwortete: „Aber das ist leider nicht effizient.“ Etwas später endete das Gespräch so: „Um dir nichts zu verbergen, ich möchte jetzt Eishockey spielen, ich spreche mit dir aus einer Sporthalle, wo ich mit dem Training beginne. Ich rufe erst mal meine Berater an“. Vier Tage nach dem Gespräch marschierten russische Truppen in die Ukraine ein.

Seit drei Jahrzehnten installiert Handwerksmeister Uwe Loth für seine Kunden neue Heizungen. So verrückte Zeiten wie derzeit hat er noch nicht erlebt. Eins ist sicher: Ohne Männer wie Uwe Loth werden die Politiker ihre großen Pläne bestimmt nicht in die Tat umsetzen können. Loth ist 56 Jahre alt und Inhaber eines Heizungs- und Sanitärinstallationsbetriebs mit 25 Mitarbeitern in der nordhessischen Kleinstadt Vellmar bei Kassel. Er ist ein Routinier. An einer der wenigen senkrechten Wände in seinem von Dachschrägen beherrschten Büro hängen seine beiden Meisterbriefe aus den Jahren 1988 und 1989. Eigentlich, sagt Loth, habe er gedacht, er hätte in seinem Geschäft in den vergangenen 33 Jahren alles gesehen. Er wurde eines Besseren belehrt. Es ist, als wolle plötzlich ganz Deutschland unbedingt und sofort eine neue Heizung haben. In der Branche geht es drunter und drüber. Marcus Theurer hat sich das Durcheinander zwischen Wärmepumpe und Gasheizung angeschaut.

Mehr zum Thema 1/

Viele Grüße und vielen Dank für Ihr Interesse an unseren digitalen Angeboten. Wenn Sie Fragen speziell zu Ihrem F+ Abo haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de.

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung