Das Beste lesen mit F+ : Harter Schlag für Moskau, Wohnungskauf für Unverheiratete

Liebe Leserin, lieber Leser, der russische Ökonom Sergej Gurijew hält das EU-Ölembargo für einen wirtschaftlich harten Schlag gegen Moskau. Der russischen Wirtschaft und dem Präsidenten prognostiziert er im Gespräch mit meiner Kollegin Katharina Wagner eine düstere Zukunft: „Das EU-Ölembargo ist eine sehr wichtige Entscheidung, die den russischen Ölexport nach Europa im Laufe eines halben Jahres um 90 Prozent verringern wird. Das wird dem russischen Haushalt einen sehr heftigen Schlag versetzen. Sein Öl nach China und Indien umzuleiten wird für Russland auch nicht einfach werden, da die EU höchstwahrscheinlich in den nächsten Monaten weitere Maßnahmen verhängen wird, gegen russische Tanker, gegen den Transport von russischem Öl mit Schiffen anderer Länder und gegen die Versicherung solcher Transporte.“ Auch der Rest des Interviews ist sehr lesenswert, erläutert es doch Zusammenhänge aus einer etwas anderen Perspektive als dem, was im Westen bei vielen Beobachtern als „common sense“ gilt.

Ein unverheiratetes Paar kauft gemeinsam eine Wohnung: Da sollte es bei der Finanzierung im Kopf behalten, dass es sich irgendwann trennen könnte. Für diesen Fall braucht es klare Regelungen – und dazu gibt es vier Kernfragen. Erstens: Wie sieht der optimale Güterstand aus? Zweitens: Wie wird die Haushaltskasse geführt? Drittens: Wie soll das Eigenheim bezahlt werden? Viertens: Wie sehen die Testamente der Paare aus? Daran mögen Sie erkennen, dass die Finanzierung des Eigenheims weit mehr ist als die bloße Jagd nach günstigen Zinsen oder niedrigen Monatsraten. Es geht um das optimale Wirtschaften in der Mitte des Lebens, und das ist eine Sache, die gewisser Sorgfalt bedarf, weil das Leben nun mal kein Ponyhof ist. Unser Finanzfachmann Volker Looman will den Teufel nicht an die Wand malen, doch wenn ein Drittel aller Ehen in die Brüche geht, kann er sich nicht vorstellen, dass die Quote in „wilden“ Beziehungen niedriger sein soll. Folglich kann es jeden Dritten von Ihnen in doppelter Hinsicht treffen. Erstens kann die Liebe verwelken, und zweitens ist gegen das Risiko, die Wohnung zu verlieren, kein Kraut gewachsen, wenn Sie nicht in der Lage sind, die andere Hälfte zu übernehmen.

Über das Ende der Globalisierung wird schon lange gesprochen. Im Jahr 2016 ging es los, als Großbritannien für den Brexit stimmte und in den Vereinigten Staaten Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Trump führte Dutzende von neuen Zöllen ein und begann praktisch einen Wirtschaftskrieg. Am heftigsten traf es China: Das Videonetzwerk Tiktok etwa stand vor der Abspaltung von seinem chinesischen Mutterkonzern Bytedance. Bis heute ist es innerhalb des Konzerns abgetrennt und wird als eigenständiges Unternehmen geführt. Wer in all diesen Turbulenzen westliche Unternehmen danach fragte, wie sie mit dieser beginnenden Polarisierung umgehen, der bekam immer die gleiche Antwort: So eine Blockbildung wäre eine schreckliche Vorstellung, der Wohlstand der Welt wäre gefährdet. Viele Unternehmen dachten eine Weile nach und taten dann – exakt gar nichts. Sie wollten die Entflechtung nicht selbst vorantreiben und hofften, sie könnten die Welt zusammenhalten. Das hat sich fundamental geändert. In diesen Wochen erzählen Manager ganz andere Geschichten. „Friendshoring“ heißt das Zauberwort. Und Patrick Bernau hat aufgeschrieben, was damit gemeint ist. Sowohl Wirtschaftsminister Robert Habeck als auch Bundeskanzler Olaf Scholz stritten in Davos in für die Globalisierung. Scholz beschwor den Multilateralismus. Er funktioniere, sagte er, und das sei die Voraussetzung dafür, die Deglobalisierung zu stoppen. Das heißt aber auch: Die Deglobalisierung hat begonnen. Die Unternehmen schaffen schon mal Fakten.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Ihnen ein schönes Pfingstwochenende, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren digitalen Angeboten.

Herzliche Grüße,

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung