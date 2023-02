Das Beste lesen mit F+ : Trockener Januar und Immobilienpreise im Sinkflug

Liebe Leserin, lieber Leser, jetzt hat die Fastenzeit begonnen, da ist es gut, dass der „Dry January“ vorbei ist. Scherz beiseite: Bei immer mehr Treffen mit Freunden hat man das Gefühl, die wahre Fastenzeit liege, versehen mit dem angelsächsischen Namen, nun im Januar. Deshalb ist es folgerichtig, dass Anke Schipp einen Selbstversuch gemacht hat, um vernünftig mitreden zu können. Aktionen wie der „Dry January“, die Idee also, den gesamten Januar über auf Alkohol zu verzichten, sollen dazu beitragen, das eigeneTrinkverhalten zu reflektieren. Der „trockene Januar“ stammt aus England. Dort hat die Organisation Alcohol Change UK erstmals 2014 die Bürger aufgerufen, vier Wochen keinen Alkohol zu trinken. In diesem Jahr initiierte der christliche Suchthilfeverband Blaues Kreuz den Dry January erstmals auch in Deutschland mit einem Aufruf in sozialen Netzwerken und der Möglichkeit, sich per E-Mail motivieren zu lassen. Das Stück ist eine lesenswerte Betrachtung über den Alltagskonsum von Alkohol geworden.

Eine Art Fastenzeit hat auch bei den Immobilienpreisen eingesetzt. Denn die Immobilienpreise in Deutschland, die in der langen Niedrigzinsphase künstlich in die Höhe getrieben wurden, fangen an zu fallen. Die Deutsche Bundesbank, die soeben in ihrem Januar-Monatsbericht ihre jährliche Bilanz zum deutschen Immobilienmarkt veröffentlicht hat, spricht zwar nicht von einer Immobilienblase. Wohl aber von „Übertreibungen“ und „Überbewertungen“ der Preise für Wohnimmobilien in Deutschlands Städten. Sie beziffert diese auf immerhin 25 bis 40 Prozent. So viel liegen die Preise aktuell über den Fundamentaldaten, die Angebot und Nachfrage längerfristig bestimmen. Die Bundesbank berichtet zwar, dass die Preise schon Ende vergangenen Jahres zu fallen begonnen haben. An der Überbewertung habe das aber noch nicht viel geändert. Wie stark gehen die Preise jetzt runter? Christian Siedenbiedel hat nach einer Antwort gesucht.

Auch Christian Dustmann weiß, wovon er spricht. Der Arbeitsmarktökonom hat auf dem Arbeitsmarkt selbst viele Erfahrungen gemacht, bevor er zu einem renommierten Wirtschaftsforscher wurde. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr arbeitete er als Fernfahrer und lieferte Waren nach Südeuropa. Erst danach entdeckte er seine Leidenschaft für die Forschung. Er studierte in Bielefeld und schaffte es zum Professor am University College London. Dort ist er Direktor am Centre for Research and Analysis of Migration. Dietrich Creutzburg und Johannes Pennekamp haben mit ihm darüber gesprochen, wie gut Deutschland für die technologische Transformation gerüstet ist. Eine seiner Thesen: Die deutsche Autoindustrie werde sich stark verändern müssen. Elektroautos könnten viel einfacher produziert werden als Autos mit Verbrennungsmotoren. Vielleicht könnten Produzenten aus Indien oder China das bald sogar besser als deutsche Hersteller. Die deutsche Autoindustrie werde es daher in dieser Form in 20 oder 30 Jahren nicht mehr geben – und werde in Zukunft womöglich etwas anderes herstellen – Maschinen oder andere Fortbewegungsmittel vielleicht.

