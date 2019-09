Das Beste lesen mit F+ : Tiefer Fall einer Legende und die Frage nach Fluch oder Segen

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser F+Newsletter beginnt mit einer persönlichen Erinnerung. Als ich in den späten neunziger Jahren als Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in der Landeshauptstadt Düsseldorf arbeiten durfte, konnte man dort noch wahren Wirtschaftslenkern bei der Arbeit zusehen. Die Vorstandsvorsitzenden der West-LB, von Thyssen-Krupp, der Deutschen Babcock oder Mannesmann fühlten sich in ihrem Tun beinahe unantastbar. Man konnte sehen und erleben, wie aus Hinterzimmern geführt wurde, wie man es sich in einem Beziehungsgeflecht eingerichtet und bequem gemacht hatte. Nun, Sie ahnen es, der Hinweis führt zu der Erkenntnis, das von Glanz und Gloria nichts mehr geblieben ist.

West-LB, Babcock, Mannesmann? Gibt es schon lange nicht mehr. Thyssen-Krupp, damals noch ein kraftvoller neuer Zusammenschluss zuvor getrennt marschierender deutscher Industrieikonen? Soeben aus dem Dax abgestiegen, Zukunft offen: Die Kollegin Anna Steiner hat den tiefen Fall von Thyssen-Krupp aus diesem Anlass noch einmal nachgezeichnet. Besuchen Sie mit ihr gedanklich die Villa Hügel in Essen, denken Sie mit ihr über das Ende der Steinkohle, neue Umweltauflagen, katastrophale Fehlinvestitionen und ein strategisches Chaos nach, das sich in dieser Form so lange und so irritierend selten beobachten lässt. Und mögen die Beispiele eine Mahnung für alle sein, die heute in vermeintlich grundsoliden Häusern arbeiten: Die Solidität muss man sich Tag für Tag neu erarbeiten, und die Arbeit muss mit dem täglichen Mut zur Veränderung verbunden sein.

Grundsolide und mutig – das sind Worte, die häufig auch im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen gebraucht werden. Und nicht immer passt das eine hier mit dem anderen zusammen, auch wenn es in Zeiten niedriger Zinsen häufig so scheint. Unser Finanzfachmann Volker Looman hat in dieser Woche dazu ein paar interessante Fragen gestellt: Sind die niedrigen Kreditzinsen wirklich ein Segen? Wie geht man als potentieller Käufer mit den hohen Immobilienpreisen um? Und müssen selbstgenutzte Häuser und Wohnungen bis zum Ruhestand entschuldet werden? Ein Teil der Antworten sei hier schon verraten, für den Rest empfehle ich Ihnen die Lektüre des vollständigen Stücks: „Sie haben Kinder oder Sie wollen Nachwuchs, der in 20 Jahren studieren wird? Sie wünschen sich freies Vermögen, um im Ruhestand zu verwirklichen, wovon Sie heute träumen oder wofür Sie heute keine Zeit haben? Dann sind die hohen Kredite trotz der niedrigen Zinsen pures Gift! Folglich lautet meine Antwort auf die Frage, ob ein Eigenheim bei diesen Preisen sinnvoll ist, in Anlehnung an den armenischen Rundfunk: Im Prinzip ja, aber es gibt auch ein Leben zur Miete.“

Damit Ihr F+Zugang zu FAZ.NET komplett für Sie so attraktiv wie möglich ist, schauen wir natürlich ständig auf die Texte, die von Ihnen besonders gerne gelesen werden. Dabei haben wir festgestellt, dass es unsere F+Leser sehr bewegt, in welchem Alter man ein Kind bekommen sollte, was das für das eigene Leben bedeutet – und wie in Deutschland mit dem Thema der ungewollten Kinderlosigkeit umgegangen wird: „Eine Frau wie ich muss sich in Deutschland ständig rechtfertigen“, hat die Buchautorin Anna Schatz unserer Kollegin Anke Schipp berichtet: „Egal, ob man ungewollt oder bewusst kinderlos ist, man muss sich immer rechtfertigen. Natürlich ist es erst einmal normal, eine Frau zwischen 30 und 45 Jahren zu fragen, ob sie Kinder hat. Nur, wenn ich dann ‚Nein‘ sage, wird meistens auch nach dem Warum gefragt. Ein Mann wird das nur selten gefragt. Und schließlich frage ich auch keine Mutter nach dem Grund, warum sie ein Kind bekommen hat.“ Es ist Gesprächsstoff, der nachdenklich macht. Hier finden Sie den vollständigen Text.

