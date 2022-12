Das Beste lesen mit F+ : Rassistische Mathematik und arme Milliardäre

Liebe Leserin, lieber Leser, in den Vereinigten Staaten ist die Entkolonialisierung der als eurozentrisch, rassistisch und suprematistisch etikettierten Mathematik schon länger ein Streitthema. An dortigen Schulen gewinnen pädagogische Reformen an Boden, die das Niveau im Mathematikunterricht im Namen der Gleichheit senken, weil Schüler mit Migrationshintergrund sich mit Algebra und Geometrie schwerer täten. Zudem vermittelten Begriffe wie der pythagoreische Lehrsatz und Pi den Eindruck, die Mathematik sei weitgehend von Europäern entwickelt worden. Und die in Amerika grassierende Wahrnehmung beginnt nun auch an britischen Fakultäten für Mathematik Fuß zu fassen, wie dieser Tage einer breiteren Öffentlichkeit durch ein von Armstrong koordiniertes Protestschreiben von Mathematikprofessoren bekannt wurde, darunter acht Fellows der 1660 gegründeten Königlichen Gesellschaft zur Förderung von Spitzenleistungen in den Naturwissenschaften. Dem Brief liegt die Sorge vor einer unnötigen Politisierung der Mathematik zugrunde. Anlass dazu geben Richtlinien der Qualitätssicherungsagentur für Hochschulen.

Unsere Korrespondentin Gina Thomas in London verfolgt die Debatte interessiert: An den Hochschulen beanspruchten Studenten das Recht, nicht gekränkt zu werden, wie die Rektorin der Universität Oxford unlängst bedauerte. In Cambridge teilte die Rektorin eines Colleges den Studenten schriftlich mit, dass sie einen Vortrag der sich zur binären Geschlechterordnung bekennenden „Economist“-Journalistin Helen Joyce boykottieren werde, weil deren Ansichten „beleidigend und hassenswert“ seien. Kein Wunder, dass Studenten sich ermutigt fühlten, die wegen ihrer „genderkritischen“ Haltung geschasste Philosophieprofessorin Kathleen Stock durch Trommelprotest zu übertönen.

Ein hartes Jahr war es selbst für den reichsten Mann der Welt. Neujahr belief sich das Vermögen von Elon Musk nach Kalkulation des Finanzdaten-Dienstleisters Bloomberg auf mehr als 270 Milliarden Dollar. Bis heute hat der wohl prominenteste Unternehmer des Planeten sagenhafte 82 Milliarden Dollar an Vermögen eingebüßt. 2022 machte Musk vor allem mit seiner wirren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter (Logo: ein kleiner blauer Vogel) von sich reden. Es war kein gutes Geschäft. Die 44 Milliarden Dollar, die er im April für Twitter geboten hat, seien „offensichtlich“ zu viel gewesen, das räumte Musk inzwischen selbst ein. Denn seither sind die Bewertungen von Technologieaktien wie Twitter drastisch gefallen. Zwischendurch wollte Musk das Unternehmen auch gar nicht mehr wirklich haben, am Ende kaufte er es dann doch, mehr notgedrungen als aus Überzeugung.

Seither sorgt Musk bei Twitter mit Massenentlassungen und wüsten Forderungen an die Mitarbeiter, in Zukunft „hardcore“ zu schuften, für Angst und Schrecken. Auf den ersten Blick ist das Twitter-Drama für Musk allerdings nur ein Randaspekt, weil der Großteil seines Vermögens in Tesla steckt, dem Elektroautopionier, den Musk aus dem Nichts zum Weltmarktführer gemacht hat und dessen Großaktionär er bis heute ist. Verglichen mit dem Industrieriesen Tesla ist Twitter wirtschaftlich ein Winzling. So war es in erster Linie der Wertverfall der Tesla-Aktie und weniger der missratene Twitter-Kauf, der dem Reichtum Musks schwer zugesetzt hat. Wie es anderen Reichen ergangen ist, haben mehrere Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion unserer Sonntagszeitung recherchiert.

Ihnen ist bekannt, dass bestraft wird, wer zu spät kommt. Was meinen Sie, gilt diese Aussage auch für Leute, die in naher Zukunft einen Kredit aufnehmen müssen, der zu Beginn dieses Jahres noch 70 Prozent billiger war? Unser Finanzfachmann Volker Looman findet, dass Jammern und Klagen keinen Zweck haben. Viel wichtiger sei die Fähigkeit, mit Gelassenheit zu akzeptieren, was nicht zu ändern sei, und nicht auf irgendwelche Sonderangebote von Banken und Bausparkassen hereinzufallen. Sonst werde es noch teuer. Das begründet Looman mit dem Blick auf den Fall eines 35 Jahre alten Mannes, der 500.000 Euro braucht, um sich im Speckgürtel von Berlin ein Eigenheim kaufen zu können, das 700.000 Euro kostet. Er ist treuer Kunde (s)einer Sparkasse. Der Mann soll einen Festkredit aufnehmen, der 3,5 Prozent pro Jahr kostet. Die Tilgung soll in einen Bausparvertrag fließen, der in zehn Jahren zugeteilt und jährlich 1,25 Prozent kosten wird. Was halten Sie von dem Angebot? Die hohe Abschlussgebühr, der niedrige Guthabenzins und das umstrittene Vertragsentgelt werden Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit die gute Laune verderben. Loomans ausführliche Zahlenspiele zeigen vier Dinge.

Erstens: Die Zinsen für „Eigenheimkredite mit langer Zinsbindung“ bewegen sich zurzeit zwischen 3,5 und 4 Prozent pro Jahr, und an diesen Sätzen führt kein Weg vorbei. Zweitens: Es hat keinen Zweck, auf „bessere“ Zeiten zu warten, weil die Preise für Eigenheime stabil sind und Sie nicht jünger werden. Drittens: Banken begrenzen die Zinsbindung ihrer Hypotheken in der Regel auf 15 Jahre. Die meisten Finanzierungen dauern aber 20 bis 30 Jahre, sodass mindestens einmal im Leben eine Zinsänderung ins Haus steht. Viertens: Bausparkassen bieten Schutz vor steigenden Zinsen, aber nur dann, wenn die Verknüpfung der Sparverträge mit einem Festdarlehen nicht mehr als ein Kredit mit direkter Tilgung kostet. Hinzu kommt die flexible Rückzahlung des Bausparvertrages, sodass sich die Kombination für viele Mieter lohnen kann.

