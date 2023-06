Das Beste lesen mit F+ : Randalierende Orcas und die Angst vor der KI

Liebe Leserin, lieber Leser, vor Gibraltar rammen Orcas Segelboote und zerstören die Ruderblätter. Ein solches Verhalten ist auf der Welt einmalig, sagt Orca-Forscher Andrew Trites von der Universität Vancouver. Pia Heinemann, Redakteurin in unserem Ressort Natur und Wissenschaft, hat er erklärt, was dahinterstecken könnte: „Orcas sind außergewöhnlich soziale und auch verspielte Tiere. Sie müssen aus diesem Verhalten irgendeinen Gewinn für sich ziehen. Vielleicht haben sie Spaß. Orcas beispielsweise schwimmen manchmal in der Heckwelle von Schiffen mit. Das tun sie nicht, weil sie die Schiffe jagen wollen, sondern weil es angenehm für sie zu sein scheint – wie surfen.

Vielleicht zieht diese Gruppe von Orcas einfach ein Wohlgefallen daraus, in ein Ruder zu beißen und sich mitziehen zu lassen, oder sie mögen es, sich an einem Schiff zu reiben. Vielleicht wollen sie einfach mit dem Boot sozial interagieren. Aber in dem Text steckt noch viel mehr – und nicht nur eine Frage zum Buch „Der Schwarm“ von Frank Schätzing. Unterwassermusik hilft übrigens auch nichts.

Alle reden gerade über gewaltige neue Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz (KI). Hier kommt eine Gegenrede gegen den Hype: „Weder ChatGPT noch die von Google stammenden Systeme LaMDA oder Bard werden jemals einen Hauch von Bewusstsein erahnen. Es sind und bleiben Geräte – KI-Geräte eben. Und ‚Angst zu haben‘ ist ihnen überhaupt nicht möglich, denn Gefühle sind eine Kategorie, die nochmals weit oberhalb von physikalischem Bewusstsein angesiedelt sein wird. Das heißt, selbst wenn spezielle KI-Systeme irgendwann ein rudimentäres Maschinenbewusstsein haben sollten, so hat dieses nichts mit dem menschlichen Bewusstsein gemeinsam außer seinen physikalischen Eigenschaften.“ Das schreibt Ralf Otte, Professor am Institut für Automatisierungssysteme an der Technischen Hochschule Ulm, in seinem lesenswerten Stück.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 3 Monate lang für nur 1 € pro Woche und gewinnen Sie eine Reise. JETZT F+ LESEN

Ein Prädikat, das auch unser aktuelles Interview mit Google-Chef Sundar Pichai zur KI verdient, wie ich finde: „KI ist zu wichtig, um sie nicht zu regulieren – und zu wichtig, um sie nicht gut zu regulieren“, sagt Pichai unter anderem. Und: „Wenn Sie also eine KI haben, die nahtlos zwischen tausend Sprachen wechseln kann, würden Sie das als superintelligent bezeichnen? Ich denke schon. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der tausend Sprachen sprechen kann.“

Die Zinsen fürs Tagesgeldkonto locken die Deutschen zu anderen Banken. Das war zu erwarten. Aber dass der Ansturm auf Kontoeröffnungen so groß sein würde, dass der digitale Identifizierungsservice über die Post davon überlastet sein würde, damit hat wohl niemand gerechnet, schreibt Anna Sophie Kühne aus der Wirtschaftsredaktion unserer Sonntagszeitung. Grund genug, sich den Markt und die Angebot genauer anzuschauen. Anleger sollten sich allerdings darüber im Klaren sein, dass die höchsten Renditen meist bei Instituten erzielt werden, die das Geld ihrer Kunden nur bis zur europäische Einlagensicherung von 100.000 Euro schützen. Eine höhere Summe sollten Geldanleger also nicht bei ein und derselben Bank parken.

Mehr zum Thema 1/

Ganz zum Schluss noch ein weiterer Lesetipp, weil diese Geschichte – jedenfalls für mich überraschend – auf sehr viel Interesse gestoßen ist: In Japan leben etwa eine Million Menschen zurückgezogen von der Außenwelt: die „Hikikomori“. Auch in Europa fallen Selbstisolierer auf. Wir fragen: Ist das Phänomen das gleiche?

Sollten Sie es mit Leipzig oder der Frankfurter Eintracht halten, wünsche ich Ihnen ein spannendes Pokalwochenende, wenn Sie ein F+ Abo und eine Frage dazu haben, schreiben Sie mir gerne: c.knop@faz.de. Und wenn Sie ein Thema vorschlagen möchten, über das unsere Redaktion Ihrer Meinung nach berichten sollte, schicken Sie eine Mail an lesermails@faz.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung