Das Beste lesen mit F+ : Pünktliche Schweizer und das Ende des Baubooms

Liebe Leserin, lieber Leser, Peter Füglistaler leitet die Schweizer Verkehrsbehörde. Er hat einige Tipps für die Deutsche Bahn – und droht damit, ihre Züge bald auszusperren. Dyrk Scherff und Johannes Ritter haben mit ihm gesprochen: Die Schweizer Bahn hat eine Pünktlichkeit von mehr als 90 Prozent, die Deutsche Bahn kam zuletzt nur noch auf 64 Prozent. Woran das liegt? „Das ist wie in einer Fabrik: Um ein gutes Produkt namens Bahn herzustellen, braucht man eine gute Planung, etablierte Prozesse und genügend Ressourcen.“ Was macht die Schweiz noch für mehr Pünktlichkeit? „Das sind viele kleine Maßnahmen. Zum Beispiel stoppen wir lieber einen verspäteten Zug vor seinem geplanten Endhaltepunkt, als ihn ewig weiterfahren und die Verspätung sich fortpflanzen zu lassen ... Unsere Anschlusspünktlichkeit liegt bei 98,7 Prozent; niemand muss also lange warten. In Deutschland fahren die Züge hingegen durchs ganze Land und schleppen im Zweifel stundenlang eine Verspätung mit sich herum.“ Ist was dran, oder? Auch der Rest des Interviews ist spannend. Zum Beispiel: „Streiks sind bei der Schweizer Bahn sehr verpönt. Schließlich fließen viele Steuermittel in die Bahn. Die Sozialpartnerschaft wird sehr gepflegt.“

Friedemann Kunz ist der Inhaber des Fertighausbauers Scanhaus Marlow. „Ich habe Haus und Hof riskiert für das Unternehmen“, sagt Kunz. Aber er wusste, was die Menschen nach der Wende brauchten: günstige, effiziente Häuser. „Etwas, das ihnen gehört.“ Aus Schweden kannte er die Fertighausbauweise aus Holz. Diese Idee setzte er um. 600 Häuser baut seine Firma im Jahr, das günstigste für rund 185.000 Euro. Derzeit aber sei es schwierig, sagt Kunz auf dem Weg zur Firma im Gespräch mit Ole Kaiser: „Wir haben eine katastrophale Veränderung im Markt. Die Baumaterialien werden teurer, die Zinsen steigen. Dann haben wir noch eine Regierung, mit der nichts mehr planbar ist.“ Die Umsätze der gesamten Baubranche brächen ein. „Die Auftragseingänge im Massivbau gehen seit Herbst um 90 Prozent zurück. In der Fertighausbranche sind es 60 Prozent. Das ist gerade eine Bereinigung des Marktes. Nur die Starken werden das überleben.“

Mit Blick auf die Politik kritisiert er die Bürokratie. „Was wir alles einhalten müssen, ist eine Katastrophe.“ In der Tat ist der Wandel bemerkenswert: Vor zwei Jahren lief es für die Immobilienwirtschaft fast noch wie am Schnürchen. Die Baupreise erhöhten sich zwar, aber dafür stiegen die Preise für Wohnungen und Häuser beständig an. Bauträger, Entwickler und Makler machten ihre Geschäfte. Mit der Zinswende hat sich auch das langsam gewandelt. Der Preisauftrieb war einmal, Transaktionen sind im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen, Baugenehmigungen ebenfalls. Noch wird gebaut, aber längst nicht mehr so viel wie in den Vorjahren. In den Städten bleibt der Wohnungsmarkt ohne Neubauten daher oft angespannt. Zwar ziehen viele Menschen in die Vororte oder weiter hinaus, gleichzeitig steigt der Zuzug aus dem Ausland gerade in die größeren Städte Deutschlands. Die Zeiten auf dem Immobilienmarkt haben sich gewandelt. Unsere Wirtschaftsredaktion hat die wichtigsten Erkenntnisse daraus zusammengetragen.

