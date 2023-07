Das Beste lesen mit F+ : Desinteressierte Deutsche und Yoga für Anfänger

Liebe Leserin, lieber Leser, mit Yoga verbinden viele Menschen Begriffe wie „Herabschauender Hund“ oder „Sonnengruß“. Wie sich Yoga auf den Körper auswirkt, wissen hingegen deutlich weniger. Tatsächlich helfen die Übungen erwiesenermaßen bei Rückenschmerzen und sogar bei manchen psychischen Leiden. Aber sind in Yogastudios nicht nur Frauen unterwegs? Können sich Ältere und Männer hineinwagen? Und welcher Stil passt zu wem? Die wichtigsten Antworten hat Rebecca Boucsein zusammengestellt.

So viel vorab: Viele Übungen eignen sich auch für Anfänger, und man muss auch nicht übermäßig sportlich für den Einstieg sein. Viele Studios bieten spezielle Kurse für Anfänger an. Außerdem gibt es zumeist sogenannte offene Klassen, bei denen das Lernniveau der Teilnehmer gemischt ist. Und: Für Yoga braucht es eine Mischung aus Kraft, Balance und Dehnung. Männer, die mehr Muskeln als Frauen haben und häufiger eher Kraftsport machten, könnten beim Yoga vor allem ihre Beweglichkeit verbessern und Verkürzungen verringern.

Zuerst die gute Nachricht: Das Interesse der Deutschen an Politik ist ungebrochen. Es steigt sogar. Laut Statistischem Bundesamt sind heute rund 40 Prozent der Deutschen an Politik interessiert. Das ist viel mehr als früher, 1980 galt das in Westdeutschland für weniger als dreißig Prozent, so wenige waren es 1990 auch in Ostdeutschland. Jetzt also die schlechte Nachricht: Die vorbildlich interessierten Deutschen sind immer weniger bereit, sich über Politik zu informieren. Das hat auf den ersten Blick wenig Sinn, weil jemand, der sich für Fußball interessiert, normalerweise jemand ist, der viele Fußballspiele schaut. Aus Interesse entstehen so Kenntnisse.

In der Politik gilt das nicht mehr. Dort artikulieren Bürger engagiert ihre Meinung, ohne sich gleichzeitig für politische Nachrichten oder Analysen zu interessieren. Kulturpessimisten haben also einen neuen Albtraum: Schlimmer noch als jemand, der sich der Debatte verweigert, ist jemand, der an ihr teilnimmt, ohne zu wissen, wovon er spricht. Der Souverän wird nicht mehr für sein Desinteresse beschimpft, sondern für seine Wissensfaulheit. Justus Bender hat das Phänomen analysiert. Der CDU-Abgeordnete Carsten Linnemann versucht übrigens, das Problem auf ganz altmodische Weise zu lösen, nicht mit Instagram-Videos, sondern mit dem Telefonhörer. Wer Linnemann eine E-Mail schreibt, bekommt möglichst binnen 48 Stunden entweder eine Antwort von seiner Mitarbeiterin Jana Pinnau oder einen Anruf vom Abgeordneten selbst.

Die Boomer machen die Generation Z runter, die Gen Z belächelt die Boomer. Rüdiger Maas vom Institut für Generationenforschung hat mit Uwe Marx über falsche Erwartungen und Frust unter Kollegen gesprochen. Es ist ein lesenswertes Gespräch geworden: „Die Jüngeren kommen heute im Grunde mit dem gleichen Forderungsmanagement in ihre Berufe wie 40-Jährige oder 50-Jährige, die sich dieses Niveau erst erarbeiten mussten. Und die denken dann: Das dürfen die noch gar nicht, die müssen erst mal ranklotzen, bevor sie sich ausruhen dürfen. Der größte Unterschied hierbei ist also, dass die Gen Z keine andere Arbeitswelt als diese kennt, die Boomer aber sehr wohl. Die mussten sich noch durch 30 bis 40 Mitbewerber durchboxen, um einen adäquaten Arbeitsplatz zu bekommen, während der Arbeitgeber heute massiv auf die Gen Z zugeht und hierbei, ohne es zu wollen, den eigenen Arbeitsplatz extrem abwertet“, sagt Maas unter anderem. Und: „Sie können nicht das ganze Unternehmen auf die Jüngeren fokussieren.“

