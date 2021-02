Das Beste lesen mit F+ : Clevere Kleinanleger und verschlissene Hubschrauber

Liebe Leserin, lieber Leser, ein neues soziales Phänomen sorgt seit einiger Zeit für Aufregung an der Börse: An der Wall Street haben sich Privatanleger im Internet verabredet, um Profi-Spekulanten in die Enge zu treiben. Die Kleinanleger kaufen gemeinsam ausgewählte Aktien, was milliardenschwere Hedgefonds an den Rand des Ruins treibt, weil diese wiederum auf fallende Kurse der entsprechenden Titel gewettet haben. Das Kräftemessen regt die Phantasie an, da die von Finanzprofis oft als „Dummes Geld“ verspotteten Normalanleger den Spieß umgedreht haben. Mark Fehr aus der Wirtschaftsredaktion hat dazu die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengestellt. Es ist ein aktuelles Wirtschaftslexikon aus dem wahren Leben geworden. Wissen Sie, was in dem Zusammenhang Robinhood bedeutet? Sind Sie mit einem Short-Squeeze vertraut? Und was hat Facebook damit zu tun? Hier erfahren Sie es.

Sie ist und bleibt der wesentliche Bezugspunkt in der Pandemie: Eine jeweils überschießende Zahl neuer positiver Tests binnen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern hat zu den Lockdowns geführt. Umgekehrt gilt: Geht es um mögliche Lockerungen, schauen Politiker ebenfalls zuerst auf die Inzidenz. Für Aufregung sorgen dabei immer wieder Coronavirus-Ausbrüche in Altenheimen. Sie sind klar eingrenzbar und stellen das Gegenteil eines sogenannten diffusen Infektionsgeschehens dar. Thorsten Winter, Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung, ist den Zahlen auf den Grund gegangen. Die Stichprobe zeigt: Grassiert Corona in Pflegeheimen, beeinflusst dies die zentrale Kennziffer der Inzidenz stark. Werden die in solchen Einrichtungen verzeichneten Fälle herausgerechnet, sinkt die Inzidenz im jeweiligen Kreis teils um zwei Drittel. Nach der Lektüre drängt sich eine Frage auf: Was ist die Steuerung über eine solche Zahl wirklich wert?