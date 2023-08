Das Beste lesen mit F+ : Aggressive Radfahrer und selbstbestimmte Männer

Liebe Leserinnen, liebe Leser, wer sich regelmäßig im Straßenverkehr bewegt, weiß: Hier herrscht das Recht des Stärkeren. Und oft heißt es: jeder gegen jeden. Autofahrer gegen Radfahrer, Radler gegen Fußgänger, und von irgendwoher kommt auch noch ein E-Roller um die Ecke gerast. Der Ton ist rau, manchmal wird gehupt und oft geflucht. Unser Autor ist seit Kurzem stolzer Besitzer eines Rennrads und fordert mit ihm die natürliche Hierarchie des Straßenverkehrs heraus. Der vermeintlich Schwächere erhebt sich über die „Umweltsünder“ im Porsche 911, und selbst ein Unfall mit einem Smart kann seine Aggressivität nicht bremsen. Es ist die Geschichte einer Radikalisierung auf zwei Rädern, in der viel Wahres steckt – und die man nicht ohne ein Schmunzeln lesen kann.

Natalia Wenzel-Warkentin Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

Ernster geht es zu, wenn junge Menschen zum ersten Mal an ihren Finanzplan für die Zukunft denken. Womöglich haben sie neben dem obligatorischen Notgroschen von drei Netto-Monatsgehältern schon etwas sparen können, vielleicht haben sie aber auch geerbt und fragen sich nun: Wie hole ich aus meinen 10.000 Euro das meiste heraus? Kinder sind teuer, ein Eigenheim ebenfalls. Jungen Eltern beispielsweise, rät meine Kollegin Sarah Huemer, nicht zu sehr ins Risiko zu gehen und so anzulegen, dass sie keinen großen Kursschwankungen ausgesetzt sind. Weil jede Etappe des Lebens mit anderen Bedürfnissen und Möglichkeiten daherkommt, hat sie vier Musterportfolios erstellt, von denen eines vielleicht auch zu Ihrer Lebenssituation passt.

Wer bereits mit der Familienplanung abgeschlossen oder gar nie eine im Sinn hatte, hat es in Sachen Verhütung nicht leicht. Allzu oft ist die noch Frauensache. Dabei gibt es für Männer eine Möglichkeit, die in nur 20 Minuten beim Urologen erledigt ist: die Vasektomie. Mit einem Pearl-Index von 0,1 ist sie die sicherste aller Verhütungsmethoden. Preislich liegt sie zwischen 300 und 700 Euro, und für ein Vielfaches der Kosten lässt sie sich in vielen Fällen sogar rückgängig machen, falls nötig. Unser Autor hat den Eingriff vornehmen lassen, als seine Frau und er während ihrer dritten Schwangerschaft vor der Frage standen, wie sie denn nun künftig verhüten wollen. Er ist einer von 50.000 Männern in Deutschland, die sich jedes Jahr sterilisieren lassen, und sein Erfahrungsbericht klärt auf – über Mythen, falsche Rollenbilder und unbegründete Ängste.

