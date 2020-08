Das Beste lesen mit F+ : Blindes Testen und Angst vor der Immobilienblase

Nicht nur in den In-Städten Berlin, München und Frankfurt werden Immobilien immer teurer – auch in Brandenburg. Bild: ZB

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie bekommen wir viele Leserbriefe, denn die Menschen sind unsicher. Wie sinnvoll sind die Tests? Welche Corona-Strategie ist die richtige? So hat es mich nicht gewundert, dass das Interview auf großes Interesse gestoßen ist, das Stefan Tomik mit dem Labormediziner Harald Renz geführt hat: über den (Un-)Sinn von Corona-Massentests, falsche Ergebnisse, trügerische Sicherheit und Politiker auf dem Holzweg. Renz begrüßt den Kurswechsel weg von den Massentests hin zu einer gezielteren Testung von Verdachtsfällen: „Wir haben zu oft blind getestet, ohne dass es einen konkreten Anlass gab, und sind über das Ziel hinausgeschossen. Die Labore in Deutschland sind an ihrer Kapazitätsgrenze, und das in einer Situation, in der wir keine Lage erleben wie im Frühjahr, sondern eine relativ leichte Welle von Corona-Erkrankten. Angenommen, die Welle würde in den kommenden Wochen stärker werden, könnten wir das Niveau der Tests gar nicht mehr halten. Wir müssen jetzt Laborressourcen schonen, damit wir einen Puffer aufbauen für die wirklich schwierigen Zeiten. Außerdem bekommen wir bei der anlasslosen Massentestung symptomloser Menschen mehr falsche Testergebnisse.“ Hier finden Sie das vollständige Gespräch, natürlich inklusive in Ihrem F+Zugang zu FAZ.NET komplett.

Die Zahlen sind eindrucksvoll: Die Postbank und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) haben für die verschiedenen Landkreise und Städte in Deutschland zusammengestellt, wie viele Jahresmieten man zusammenzählen muss, um auf den durchschnittlichen Kaufpreis für ein Haus oder eine Wohnung zu kommen. „Vervielfältiger“ nennt sich die Größe, die dabei herauskommt. Sie stellt einen Maßstab für die Bewertung von Immobilien dar – ähnlich wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Aktien etwas darüber verrät, ob die Wertpapiere gerade teuer oder billig sind. Bei dieser Größe aber hat es in Deutschland in den vergangenen Jahren eine deutliche Veränderung gegeben. Hatte dieser Wert früher im Schnitt bei 17,5 gelegen, so lag er zuletzt im Bundesdurchschnitt bei 24. Deutlich höher noch liegt er in Großstädten wie München (37,2), Hamburg (36) oder Frankfurt (33,5), aber auch in begehrten Landkreisen wie Starnberg (38), Miesbach (43,2) oder gar Nordfriesland mit der Urlaubsinsel Sylt. Dort braucht man im Schnitt stolze 72 Jahreskaltmieten, um auf den Kaufpreis zu kommen.