Das Beste lesen mit F+ : Bewunderte Deutsche und entlarvte Corona-Zweifler

Liebe Leserin, lieber Leser, als ich einst als Schüler – noch in der Mittelstufe – in der Sprachschule in Hastings war, haben ältere Briten vor uns noch auf den Boden gespuckt, wenn sie bemerkten, dass sich eine Schülergruppe aus Deutschland näherte. Denn viele Briten verbanden mit Deutschland lange vor allem Hitler und Sauerkraut. Das hat sich geändert. Was steckt hinter der neuen Bewunderung für die Deutschen? Das hat sich nicht nur Jochen Buchsteiner, unser politischer Korrespondent in London, gefragt. Dabei hilft auch der Blick in ein neues Buch von John Kampfner, einem britischen Journalisten, das den Titel trägt: „Why the Germans Do it Better“ – warum es die Deutschen besser machen. „Humility“, was sich auch als Demut übersetzen lässt, ist nicht die einzige Tugend, die Kampfner den Deutschen bescheinigt, obwohl er diese besonders betont: Kampfner, der in den achtziger Jahren als Korrespondent in Bonn und Ost-Berlin gearbeitet hat und für das Buch noch einmal ausgiebig gereist ist, sieht Deutschland als Modell schlechthin: hart arbeitend, aufs Wesentliche bezogen, sozial zusammenhaltend und ehrlich mit sich selbst, vor allem mit der eigenen Vergangenheit.

Und dann hat Buchsteiner gleich noch etwas über den britischen Premierminister Boris Johnson geschrieben. Denn von dem rücken inzwischen sogar einst treue Bewunderer ab: Als Johnson im März mit schweren Covid-Symptomen auf der Intensivstation lag, hing sein Leben kurzzeitig an einem Faden. Niemand weiß, was diese Grenzerfahrung in einem Mann wie Johnson hinterlassen hat. Sicher ist, dass er die Gefahr des Virus nicht unterschätzt. Die Konsequenz daraus, eine unbeherrschbare Infektionsverbreitung notfalls auch mit Freiheitsbeschränkungen zu unterbinden, reibt sich allerdings an Johnsons liberalen Instinkten. In dieser Zerrissenheit versucht er das Land durch die Krise zu steuern, das gelingt derzeit nicht wirklich gut.