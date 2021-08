Das Beste lesen mit F+ : Alternde Bevölkerung und Helfer im Hochwassergebiet

Liebe Leserin, lieber Leser, Fakten werden gerne geleugnet, Probleme verdrängt, Zeit bei der Lösungsfindung vertan. Besonders fatal ist das in Wahlkampfzeiten, wenn die Kandidaten doch ihre Pläne für die Lösung der drängendsten Probleme vorstellen sollten, um dem Wahlvolk eine informierte Wahlentscheidung zu ermöglichen. Das vielleicht deutlichste Beispiel für dieses Muster ist die Alterung der Bevölkerung. Professor Uwe Sunde von der Ludwig-Maximilians-Universität in München hat dazu einen vielbeachteten Gastbeitrag geschrieben. Und die Altersstruktur ist ein Faktum: Sie kann nicht wegdiskutiert oder durch alternative Fakten ersetzt werden. Große Auswirkungen für das Rentensystem stehen uns bevor. Die unausweichliche Konsequenz aus der Entwicklung sind also entweder steigende Beiträge und Steuern oder sinkende Renten- und Pensionsniveaus. Entgegen der weit verbreiteten Ansicht, Wissenschaftler würden Krisen erst im Nachhinein erkennen, wurde diese Problematik immer wieder thematisiert – so erst kürzlich in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. Ganz erstaunlich war jedoch die Reaktion auf dieses Gutachten: kollektives Leugnen und Verdrängen. Das politökonomische Kalkül dahinter ist klar. Es gibt niemanden, den man für das Problem verantwortlich machen könnte.

Urlaub in Frankreich, während die Hochwasseropfer im Ahrtal vor den Trümmern ihrer Existenz stehen? Für Stefan Tomik, Redakteur in der politischen Redaktion, fühlte das sich nicht gut an. Und so hat er sich aufgemacht in ein unscheinbares Gewerbegebiet in Grafschaft an der A61. Es ist zum Hauptquartier der freiwilligen Helfer in den Überschwemmungsgebieten rund um Bad Neuenahr-Ahrweiler geworden. Jeden Tag starten von hier aus Busse in die betroffenen Gemeinden. Der Helfer-Shuttle Ahrtal hat eine eigene Website. Dort können Hochwasseropfer Freiwillige anfordern, und die bekommen dort die wichtigsten Informationen. „Keine Voranmeldung nötig – einfach vorbeikommen“, heißt es. „Bitte bringe Gummistiefel und Handschuhe mit.“ Auch Masken sind wichtig, gegen Corona – und den Staub. Tomik hat von den Tagen dort eine spannende Reportage mitgebracht. Sagen wir es so: Längst nicht alles läuft so, wie man es sich vorstellt. Mitgebracht hat er auch eine über das aktuelle Ereignis hinausreichende Erkenntnis: Es braucht kein Hochwasser, um Gutes zu tun.

Wenn AfD-Leute von ihrem Bundessprecher Tino Chrupalla irritiert sind, beruht das manchmal auf Gegenseitigkeit. Da kommt ein Malermeister in eine Partei voller Querulanten und ist es aus seinem Betrieb gewohnt, dass der Chef den Ton angibt, und dass auf der Baustelle nicht nur diskutiert, sondern auch mal etwas getan wird. Das kann ungeduldig machen. Manche AfD-Politiker erzählen, dass sie sich manchmal wie Malergesellen fühlen, wenn Chrupalla anruft und ihnen sagt, wo es langgehen soll. Das kannten sie zuvor nicht, und manche finden es allzu hemdsärmelig und respektlos. Sie haben auch den Verdacht, dass Chrupalla vielen Debatten nicht nur aus dem Weg geht, weil er ein Mann der Tat ist, sondern weil er „intellektuell unbewaffnet“ ist, wie jemand sagt. Weil er die Diskussionen gar nicht führen könnte, selbst wenn er wollte. Chrupalla-Versteher sagen, dass die, die ihm das vorwerfen, ihre eigene Entscheidungsschwäche mit Diskussionsfreude verwechseln. In der AfD spotten sie über solche Marotten, aber sie fürchten Chrupalla auch, schreibt Justus Bender, Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und in der AfD kennt sich kaum jemand so gut aus wie er. Lesenswert.

Ihr Carsten Knop

Herausgeber

Frankfurter Allgemeine Zeitung