Das Beste lesen mit F+ : Aldi-Weine im Test und Schneeflocken im Job

Liebe Leserin, lieber Leser, was darf eine gute Flasche Wein kosten? 20 Euro? 50, oder gar 100? Stephan Reinhardt, Wein-Kolumnist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, schreibt normalerweise über erlesene Tropfen, in dieser Woche hat er sich in ungewohntes Terrain begeben und 35 Weine der Discounter Aldi und Lidl getestet. Dabei hat er manche Überraschung erlebt: „Der erstaunlichste verkostete Wein war ein Abfüllerwein: ein 2020er Müller-Thurgau in der Literflasche zum Sensationspreis von 1,99 Euro!“ Der miserabelste Wein war ein Rosé mit berühmtem Namen, der sich ein lapidares „Ausreichend“ verdiente. Insgesamt lautete der Befund: viel Licht, einiges an Schatten, vor allem beim Rotwein, und viel dazwischen. Klar können nicht alle Weine mit denen aus dem Fachhandel mithalten, trotzdem Reinhardt schreibt über den Discounter-Wein, es wäre „schade, aber nicht unmöglich, sich in einen solchen Wein zu verlieben, denn auch hier finden sich gute Qualitäten“. Die Lektüre dieses Artikels lohnt sich in jedem Fall, vielleicht ja auch als Spickzettel für den nächsten Großeinkauf.

Felix Hooß Koordinator für Premium-Inhalte bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Die jungen Arbeitnehmer von heute genießen womöglich auch gern ab und zu ein Glas Wein (außerhalb der Arbeitszeit, versteht sich). Was sie hingegen gar nicht schätzen, ist ein Job, in dem sie etwas reißen können. Das behauptet zumindest der Personalberater Heiner Thorborg, der in dieser Woche einen vielgelesenen und -diskutierten Gastbeitrag für das Ressort „Karriere und Hochschule“ geschrieben hat. Nicht zuletzt die Pandemie habe dazu geführt, dass deutsche Hochschulabsolventen bei der Berufswahl so sicherheitsorientiert sind wie nie zuvor und allzu große Belastung im Beruf scheuen. Im Englischen gibt es für den zögerlichen Nachwuchs den Spitznamen „Snowflakes“ weil die jungen Leute schmelzen, wenn sich Druck aufbaut. Thorborg findet diese Einstellung vor allem deshalb problematisch, weil ausländische Studierende, die nach Deutschland kommen, weniger zimperlich sind als der Nachwuchs hierzulande. Den streitbaren Artikel können Sie hier nachlesen.

Wissen war nie wertvoller Sichern Sie sich mit F+ 30 Tage lang kostenfreien Zugriff zu allen Artikeln auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Von den jungen Berufsanfängern zu den mittelalten Paaren: Das höchste Scheidungsrisiko haben Paare, wenn die Kinder aus dem Elternhaus ausziehen. In vielen Fällen haben sie sich zuvor allein über die Elternrolle definiert, Gemeinsamkeiten vernachlässigt und sich keine Auszeiten als Paar genommen. „Die daraus resultierende Entfremdung geschieht oft unmerklich und ist eine große Gefahr für viele Ehen“, sagt die Schweizer Psychologin Pasqualina Perrig-Chiello, die zu der Frage geforscht hat, warum viele langjährige Partnerschaften zerbrechen und andere eben nicht. Katrin Hummel zitiert Perrig-Chiello in ihrem Artikel über Langzeitbeziehungen und beschreibt auch, wie Paare es schaffen, sich neu zu erfinden und die Zweisamkeit mit neuen In­halten zu füllen. Ein gemeinsames Hobby kann schon ein Anfang sein.

Mehr zum Thema 1/

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, wenn Sie Fragen zu diesem Newsletter oder unserem Digitalangebot F+ haben, schreiben Sie mir gern an f.hooss@faz.de.

Ihr Felix Hooß

Audience Manager FAZ.NET

Frankfurter Allgemeine Zeitung