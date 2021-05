Das Beste lesen mit F+ : Abgezockte Senioren und fragwürdige Tests

Liebe Leserin, lieber Leser, diese Geschichte hat mich gefesselt, denn ich habe mich gefragt, ob mir so etwas im Alter auch passieren könnte. Man ist gutmütig, lässt sich am Telefon von angeblichen Polizisten eine Geschichte erzählen – und verliert in der Folge nicht nur viel Geld, sondern vielleicht sogar alle Ersparnisse und seine Ehre. Die Geschichte, die Karin Truscheit, Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“, dazu recherchiert hat, beginnt so: „Mit seinen Fragen wartet Hans-Peter Chloupek, bis die Menschen vor ihm aufgehört haben zu weinen. Dann sitzt er oft erst mal zehn Minuten schweigend mit ihnen so da. Danach sagen sie in seinem Dienstzimmer Sätze wie ,Herr Chloupek, ich würde mich umbringen, aber ich schaffe es nicht, vom Haus zu springen.‘ Er hält ihre Hand, versucht zu trösten, spricht von Dingen, für die es sich zu leben lohnt. Damit dringt er schwer durch bei Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, die Krieg, Armut, Krankheit, den Tod von Angehörigen verkraftet haben und denen jetzt, am Ende ihres langen Lebens, alles genommen wurde, was sie sich in Jahrzehnten mühsam erarbeitet haben, was ihnen lieb und teuer ist. Die Geldscheine im Wäscheschrank, das Ersparte auf der Bank, der Granatschmuck der Großmutter.“ Diesen Satz habe ich in diesem Newsletter noch nie geschrieben: Das müssen Sie lesen, bitte. Damit es Ihnen und Ihren Bekannten nicht irgendwann auch einmal so ergeht.

Seit Anfang März hat jeder, der in Deutschland wohnt, Anspruch auf vom Staat bezahlte Antigen-Schnelltests in einem der vielen Testzentren. Die Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die das festschreibt, hat eine wahre Gründerwelle ausgelöst. Das ist kein Wunder. Ein Testzentrum darf den Paragrafen zufolge im Prinzip jeder aufmachen, der sich dazu berufen fühlt und in einem Crashkurs die Probenentnahme geübt hat; die Eignung des Personals sowie das Betreiberkonzept werden vorab nur auf dem Papier kontrolliert, sofern es einzelne Behörden nicht anders verlangen; die Qualität der erbrachten Leistungen wird, wenn überhaupt, nur stichprobenartig untersucht; und bezahlt wird das große Testen gut auskömmlich mit Steuergeld. Testzentren unter ärztlicher Leitung können pauschal bis zu 21 Euro je Probe abrechnen, alle anderen bis zu 18 Euro. Wer das für Kleckerbeträge hält, muss multiplizieren; die Menge macht’s. Die monatlichen Ausgaben des Staats für Corona-Tests haben sich seit der Einführung der Bürgertestung fast vervierfacht: auf fast 700 Millionen Euro allein zwischen Mitte April und Mitte Mai. Für Sebastian Balzter aus der Wirtschaftsredaktion unserer Sonntagszeitung ein Grund, sich das Ganze genauer anzuschauen.

Die Benzinpreise in Deutschland sind innerhalb eines Jahres um fast ein Viertel gestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt soeben veröffentlicht hat. Die Gründe dafür hat Wirtschaftsredakteur Christian Siedenbiedel recherchiert – und sie sind vielfältig: Neben Eingriffen des deutschen Staates für den Klimaschutz spielen auch die Entwicklung der Corona-Krise und das Verhalten des Ölkartells Opec und seiner Verbündeten eine Rolle. Noch fährt man ja vergleichsweise wenig Auto, aber mit dem Rückzug von Corona wird sich das ändern. Ihr Tankwart wartet schon.

