Gesundheitspodcast : Leben nach dem Shut-Down

Hierzulande steht alles still. Wie lange wird das dauern und was ist danach? Wir sprechen mit Angela Dumas aus Shanghai – dort wird gerade die Quarantäne gelockert.

Deutschland befindet sich in einem Ausnahmezustand. Immer mehr wird das soziale Leben aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus eingeschränkt. In China hingegen, so zumindest im Moment der Eindruck, hat man die Corona-Epidemie gut im Griff. Auf jeden Fall werden Quarantänemaßnahmen gelockert, das Arbeitsleben und auch der gesellschaftliche Alltag beginnt wieder. Auch für Angela Dumas, die mit ihrem Mann im Moment in Shanghai lebt, fängt der Alltag wieder an. Sie erzählt im Podcast, warum es so wichtig ist, nun die Quarantäne und die soziale Distanzierung einzuhalten. Und sie berichtet, wie das Leben danach aussehen kann.

Lucia Schmidt Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

