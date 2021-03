Start verschoben : Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug von Sonntag an

Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug von Sonntag an

Der Start der Testpflicht für Reiserückkehrer verschiebt sich auf Sonntag: Damit sich Reisende und Fluggesellschaften darauf einstellen können, soll die Corona-Testpflicht für Passagiere bei Flugreisen aus dem Ausland erst ab dem 28. März um 00.00 Uhr gelten, wie es am Donnerstag aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß. Zunächst hatte es geheißen, die Tests sollten bereits am Freitag starten. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kabinett solle die neue Einreiseverordnung an diesem Freitag veröffentlicht werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, dass der Bund angesichts der weltweiten Pandemie eine generelle Testpflicht vor Abflug als Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland festschreiben soll. Schon jetzt müssen Einreisende einen negativen Test vor dem Abflug vorweisen, die aus „Hochinzidenzgebieten“ mit besonders vielen Infektionen sowie Gebieten mit neuen Virusvarianten kommen.

Hintergrund ist die Debatte über Urlaubsflüge nach Mallorca über Ostern. Die Bundesregierung stuft die spanische Insel wegen niedriger Corona-Fallzahlen nicht mehr als Risikogebiet ein. Fluggesellschaften haben ihr Flugangebot nach Mallorca deswegen massiv ausgeweitet. Dies stieß parteiübergreifend auf Kritik der Ministerpräsidenten und des Bundes.

Einige Fluggesellschaften hatten angeboten, auch Mallorca-Rückreisende zu testen. In einem Entwurf der Einreiseverordnung hieß es am Donnerstag, dass „gerade während Flugreisen und vor Ort im Ausland Reisende mit anderen Personen aus der ganzen Welt in Kontakt kommen“. Diese träfen innerhalb des Flughafengebäudes und in „teils auch beengten schlecht belüfteten Räumlichkeiten“ aufeinander. Es bestehe damit die Gefahr, dass die Passagiere während der Reise einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt seien, hieß es auch mit Blick auf die Virus-Varianten.

CSU-Chef Markus Söder hatte sich skeptisch zu einem generellen Auslandsreise-Verbot geäußert. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, sagte, ein solches Verbot werde es mit der SPD nicht geben. Bei der Bund-Länder-Chefschalte am Mittwoch waren Innen- und Justizministerium beauftragt worden, ein solches Verbot bestimmter Urlaubsflüge ins Ausland zu prüfen.