Coronavirus : RKI meldet mehr als 16.000 Neuinfektionen

Aktualisiert am

Ein Schild mit dem Symbol für Maskenpflicht ist an einem Straßenschild in Düsseldorf befestigt. Bild: Marcel Kusch/dpa

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag in Deutschland 16.017 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das sind rund 7.000 Fälle weniger als noch am Tag zuvor, an dem mit 23.399 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden ein neuer Höchstwert erreicht worden war.

An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen jedoch meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 14.177 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie hat das RKI in Deutschland insgesamt 658.505 Infektionen erfasst.

63 neue Todesfälle

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus stieg um 63 auf insgesamt 11.289. Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,04 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass zehn Infizierte im Mittel etwa zehn weitere Menschen ansteckten. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Rekordzahlen in Amerika

Die Vereinigten Staaten verzeichnen unterdessen mit mindestens 131.420 Corona-Neuinfektionen den vierten Tag in Folge einen Rekordwert. Damit stieg die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 9,91 Millionen, ergab eine Reuters-Erhebung auf Basis offizieller Daten. Die Zahl der Todesfälle nach einer Infektion erhöhte sich um mindestens 1039 auf 237.289. Die Vereinigten Staaten sind das am stärksten von der Pandemie betroffene Land weltweit.

Texas überschritt als erster Bundesstaat die Schwelle von einer Million bestätigten Infektionen. Dahinter folgt Kalifornien mit mehr als 950.000 nachgewiesenen Ansteckungen. Weltweit haben nur neun Länder mehr Infektionsfälle als Texas, das 29 Millionen Einwohner hat.

