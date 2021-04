Sich freiwillig zehn Tage in ein thailändisches Hotel in Quarantäne zu begeben fühlt sich so an, als warte man dieselbe Zeit an einer Haltestelle auf den Bus. Es ist der notwendige Teil einer Reise, um an einen einsamen Strand zu kommen, aber zum Selbstzweck würde sich das keiner antun. Wer zurzeit reisen will, muss leiden.

Zunächst erscheint alles erträglich: Thailand, Bangkok, aktuell konstant über dreißig Grad, vierzig Quadratmeter Studio mit Balkon und Poolblick, Klimaanlage, Kingsize-Bett mit ganz viel Tageslicht. Und das Unglaubliche: eine Corona-Sieben-Tage-Inzidenz von 10 in ganz Thailand, die einem die Möglichkeit schenkt, relativ bedenkenlos ein aus touristischer Sicht leergefegtes Paradies zu entdecken. Aber all diese Traumziele, die Aussicht auf Freiheit danach, die maximalen Möglichkeiten im begrenzten Raum, die Bemühungen, den Ort zu einem sinnhaften zu machen, bleiben vergebens: Eine Quarantäne wird nicht Teil des Urlaubs. Sie ist der Appendix des Flughafentransits - ein Zwischenstadium, ein Nicht-Ort.

Schon der Flug war bedrückend und einsam, ja geisterhaft. Achtunddreißig Menschen in einer Lufthansa-Maschine, die beinahe dreihundert fassen könnte. Auf dem direkten Weg von Frankfurt nach Bangkok ist es jedenfalls einfach, genügend Sicherheitsabstand einzuhalten. Der Service war eingeschränkt: nur einmaliger Kurzbesuch des Personals am Platz. Beim Essen gibt es nur eine Wahl, Nudeln mit geschmacklosem Tomatenhack. Hochprozentiger Alkohol konnte da nicht helfen, Spirituosen sind aktuell nicht vorgesehen, nur Bier und Wein.