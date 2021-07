RKI-Zahlen : Inzidenz steigt auf 12,2

Aktualisiert am

Wenn dies die vierte Corona-Welle ist, ist sie noch klein – aber sie wächst weiter an: 1890 neue Infektionen meldet das Robert Koch-Institut.

Urlauber und Tagesgäste nutzen vergangenen Dienstag das sonnige Wetter am Strand auf der Ostseeinsel Usedom. Bild: Jens Büttner/dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Coronavirus steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von diesem Donnerstagmorgen liegt sie nun bundesweit bei 12,2. Am Vortag betrug der Wert 11,4 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9.

Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1890 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1642 Ansteckungen gelegen.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

42 Todesfälle gemeldet

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 42 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 32 Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 91.458.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.750.503 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.642.600 an.

Weil das Tempo der Impfkampagne nachgelassen hat, werden Rufe nach neuen Strategien gegen die Impfmüdigkeit lauter.

Derzeit haben mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis gegen die Krankheit Covid-19 erhalten. Fast 50 Prozent sind bereits vollständig geimpft.