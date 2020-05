F.A.Z.-Newsletter : Deutschland lockert – ist Schweden auf dem besseren Weg?

Während in Deutschland hitzig über weitere Lockerungen diskutiert wird, ist Schweden schon da, wo andere gerne wären. Wovon die Strategie eines Landes abhängt und was sonst alles wichtig ist. Der F.A.Z.-Newsletter für Deutschland.

Haben Sie schon Ihren Friseurtermin für heute? Es ist die erste Chance: Heute treten neue Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Vielleicht haben Sie aber auch einen Langhaarschneider oder lange Haare, die man sowieso nicht so oft schneiden muss. Dann ist für Sie vielleicht wichtig, dass wieder mehr Schulen öffnen. Oder dass Sie wieder das Museum und den Spielplatz besuchen können.

Schweden ist mit seinen Erlaubnissen schon da, wo viele andere europäische Länder erst hinkommen. Die Strategie eines Landes hängt eben nicht nur davon ab, wie weit sich das neue Corona-Virus ausgebreitet hat – sondern auch davon, wie sehr die Menschen einander vertrauen. Auch in Schweden liegt die Reproduktionszahl inzwischen unter 1, allerdings sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Tote zu beklagen. „Wäre man am Ende der Pandemie angelangt, ließe sich allein wegen der Todeszahl der schwedische Weg leicht ablehnen“, kommentiert unser Korrespondent Matthias Wyssuwa. „Wir sind aber erst am Anfang. Noch kann niemand sagen, wo wir in einigen Monaten stehen werden.“ Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Romer stellt im Interview einen eigenen Ausstiegsplan vor.

Am Vormittag sollten Sie heute zudem auf die deutschen Aktien achten. Amerikas Präsident Donald Trump hat China mit neuen Zöllen gedroht, dieses Mal begründet er das mit einem Streit über den Ursprung der Pandemie. Die amerikanischen Aktienindizes hat die Drohung am Freitagabend noch kräftig in die Tiefe gezogen. Wir sind gespannt, ob die Drohung auch reicht, den Aufstieg der deutschen Aktienkurse zu beenden.