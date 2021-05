Colorado Springs : Mann erschießt sechs Menschen bei Geburtstagsfeier

Der Täter feuert auf die Teilnehmer einer Party in einem Trailer Park, tötet sechs Menschen und dann offenbar sich selbst. In der Stadt in Colorado gab es schon mehrere ähnliche Angriffe.

Hinterbliebene von Getöteten stehen in der Nähe des Tatorts in Colorado Springs. Bild: Jerilee Bennett/The Gazette via AP

Ein Mann hat am Sonntag bei einer Geburtstagsparty im US-Bundesstaat Colorado sechs Menschen erschossen. Der Täter habe sich danach selbst das Leben genommen, teilte die Polizei von Colorado Springs mit. Bei der Polizei ging demnach am Morgen ein Notruf ein. Am Tatort, einer Anlage für Wohnwagen, fanden die Beamten sechs Erwachsene tot auf sowie den schwer verletzten Täter, der später im Krankenhaus starb.

Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich Familien zu einer Geburtstagsfeier in einem Wohnwagen getroffen, als die Schüsse fielen. Der Täter sei der Freund einer Frau, die unter den Opfern sei. „Er ging rein und begann auf Menschen bei der Party zu schießen“, teilte die Polizei mit. Zum Motiv werde noch ermittelt. Keines der Kinder bei der Geburtstagsparty wurde demnach verletzt.

Immer wieder Schusswaffen-Angriffe

Es war der dritte Schusswaffen-Angriff mit mehreren Opfern in Colorado Springs seit 2015. Mitte April hatte der Schusswaffenangriff auf ein Verteilerzentrum des Paketdienstes Fedex in der Großstadt Indianapolis mit acht Toten für Entsetzen gesorgt. US-Präsident Joe Biden erklärte danach: „Waffengewalt ist eine Seuche in Amerika.“ Er erinnerte an seine angekündigten Maßnahmen zur Eindämmung der Waffengewalt und forderte den Kongress erneut auf, weitergehende Beschränkungen des Waffenrechts zu erlassen.

In den USA starben allein im vergangenen Jahr mehr als 43.000 Menschen durch Schusswaffen, darunter auch Suizide. Trotz dieser Zahlen scheitern immer wieder Versuche einer Verschärfung des Waffenrechts am Widerstand der konservativen Republikaner und der mächtigen Waffenlobby.