F.A.Z.-Sprinter : China feiert, Hongkong protestiert

Genehmigen Sie sich an diesem Morgen ruhigen Gewissens ein Stück Kuchen zum Frühstück: Die Volksrepublik China feiert heute ihr 70-jähriges Bestehen. In Peking wird es zu diesem Anlass eine große Militärparade geben und Staatschef Xi Jinping eine Rede halten. Vermutlich wird er dabei jedoch nur auf die Erfolge eingehen, die China seit seiner Gründung erreicht hat – dabei zählen zu der Geschichte des Landes auch Herausforderungen und Konflikte, aktuell beispielsweise die Proteste in Hongkong. Die Demonstranten wollen sich auch heute versammeln. Vor 70 Jahren riss der Sieg der Kommunisten außerdem Familien auseinander. Meine Kollegin Friederike Böge hat die berührende Geschichte der Autorin Lung Yingtai aufgeschrieben, die ihren Bruder erstmals 1985 traf – sie selbst wuchs nämlich in Taiwan auf, er in China. Was genau am 01. Oktober 1949 nochmal passiert ist, hat Peter Sturm übrigens für Sie zusammengetragen.

Auch nicht zur Sprache kamen in der vergangenen Woche außerdem die Klimaschutzpläne Brasiliens. Den Vertretern des Landes wurde beim Klimagipfel der Vereinten Nationen nicht das Wort erteilt. Unsere Berliner Korrespondenten Helene Bubrowski und Johannes Leithäuser haben deshalb den brasilianischen Umweltminister Ricardo de Aquino Salles bei dessen Besuch in der Hauptstadt gefragt, was er der Welt in New York gerne erzählt hätte. Im Interview zeigt er sich überzeugt, dass Brasilien „sehr gute Arbeit“ im Kampf gegen den Klimawandel leistet – und auch dem Regenwald nicht zu viel zumutet.

Häufiger Thema werden sollte derweil die Organspende, zum Beispiel bei der Beantragung von Pässen und elektronischen Gesundheitskarten sowie bei Arztbesuchen. Dafür spricht sich Stephan Sahm aus, Chefarzt am Offenbacher Ketteler-Krankenhaus. In seinem Essay zur Ethikfrage bei Organspenden geht er der Frage nach: „Wem gehört mein Körper – und warum?“. Daniel Deckers trägt den Essay im Podcast vor, sodass Sie ihn sich zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit bequem anhören können.

Und sonst: Stellt die Deutsche Post ihre Strategie bis 2025 vor. Findet in Berlin eine Pressekonferenz zur Umsetzung eines neuen Qualitäts- und Prüfsystems für Pflegeheime statt, das den bisherigen Pflege-TÜV und die Pflegenoten ersetzen soll. Müssen sich weitere designierte EU-Kommissare den Anhörungen im Europaparlament stellen. Treffen sich die FPÖ-Gremien nach den Verlusten bei der Nationalratswahl in Wien und entscheiden womöglich im Fall des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache. Bestreiten der FC Bayern und Bayer Leverkusen jeweils ihr zweites Spiel in der Gruppenphase der Champions League.

Der amerikanische Präsident soll den australischen Premier und andere Staatschefs um Unterstützung in der Russland-Affäre gebeten haben, um die Sonderermittlungen zu diskreditieren.

London schlägt als Backstop-Alternative Kontrollzentren abseits der irischen Grenze vor. Die irische Regierung fordert „ernsthafte Vorschläge“.

DIHK-Chef Schweitzer warnt, dass der Handelskrieg zwischen Amerika und China vor allem das deutsche Exportgeschäft hart trifft. Ein „beispielloser finanzieller und bürokratischer Aufwand“ mache das globale Geschäft immer schwieriger.

Und: Die Opernlegende Jessye Norman ist im Alter von 74 Jahren gestorben.

