Live-Gespräch zur Wahl : Ihre Fragen an Christian Lindner

Die Wahlprogramme sind gedruckt, die Kampagnen der Parteien angelaufen, die heiße Phase beginnt: In den kommenden Wochen entscheidet sich, welche Partei die Wähler bei der Bundestagswahl am 26. September am meisten überzeugt, welche Koalition das Land künftig regiert und auch, wer demnächst im Bundeskanzleramt sitzt. Weil Angela Merkel nach sechzehn Jahren aus dem Amt scheidet, wird es in jedem Fall einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin geben.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich vor der Wahl eine umfassende Meinung bilden können, hat die F.A.Z. ein neues Format ins Leben gerufen – „Fragen Sie die Kandidaten“. Bei dieser digitalen Interviewreihe haben Sie die Möglichkeit, den Spitzenkandidaten der Parteien (die Grünen haben kurzfristig ihren Bundesvorsitzenden Robert Habeck statt Annalena Baerbock als Interviewpartner gemeldet) gemeinsam mit Reinhard Müller, leitender Redakteur im F.A.Z.-Politikressort, auf den Zahn zu fühlen. In vier Veranstaltungen stellen wir den Kandidaten Fragen zu Programmen, Auftreten und aktuellen Entwicklungen, die Sie gern vorab einreichen können. An diesem Donnerstag ist Christian Lindner, Parteichef und Spitzenkandidat der FDP, zu Gast bei unserer Gesprächsreihe.

Die Termine im Einzelnen: