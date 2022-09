Buckingham-Palast teilt mit : Britische Königin Elisabeth II. ist tot

Königin Elisabeth II. ist am Donnerstag im schottischen Balmoral gestorben. Das teilt der Buckingham-Palast am Abend mit. Sie wurde 96 Jahre alt und saß 70 Jahre auf dem Thron – länger als jeder andere Monarch in der britischen Geschichte.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Nach den Planungen, die in den vergangenen Jahren für den Thronwechsel angestellt worden waren, sollen zum frühest möglichen Zeitpunkt alle vier Parlamente des Königreichs zusammentreten. Ebenfalls am Freitag ist eine Unterredung der Premierministerin mit dem Kronprinzen Charles geplant. Nach dem Zusammentreten des Thronfolgerats soll er dann zu König Charles III. proklamiert werden. Danach wird der neue König voraussichtlich zu einer mehrtägigen Reise durch das Land aufbrechen, während Palast und Regierung in London die Trauerfeierlichkeiten für Elisabeth vorbereiten, zu denen Zehntausende Trauernde sowie Staats- und Regierungschefs aus aller Welt erwartet werden.

Am späten Donnerstagmorgen hatte der Buckingham Palast mitgeteilt, das sich Ärzte „Sorgen um die Gesundheit“ der Monarchin machten, die unter „medizinischer Aufsicht“ im Schloss Balmoral stehe. Angeblich hatte sich die Königin zu diesem Zeitpunkt noch „wohl“ gefühlt. Gleichwohl hatten sich Kronprinz Charles und seine Frau Camilla sofort auf den Weg nach Balmoral gemacht, wo sich Elisabeth seit Juli aufgehalten hatte. Auch Prinz William, Zweiter in der Thronfolge, begab sich nach Aberdeenshire. Erwartet worden waren auch sein Bruder Harry mit Frau, die aus Windsor anreisten, sowie Charles’ jüngere Geschwister.

Etwa zwanzig Minuten bevor die Nachricht über den Gesundheitszustand der Königin öffentlich wurde, war Truss informiert worden, als sie gerade ihr Entlastungspaket für die Energiekrise im Unterhaus vorstellte. Justizminister Nadhim Zahawi betrat den Saal und überreichte der Regierungschefin eine Notiz. Daraufhin wurde auch Oppositionschef Keir Starmer unterrichtet, der seine Rede kurz unterbrach. Nachdem der Speaker des Unterhauses, Lindsay Hoyle, im Namen des Parlaments seine guten Wünsche an die Queen und ihre Familie kundgetan hatte, verließen Truss und mehrere Abgeordnete den Saal.

Truss hatte sich erst am Dienstag von der Queen in Balmoral beauftragen lassen, eine neue Regierung zu bilden. Zuvor war der Königin davon abgeraten worden, das Schloss zu verlassen, um den Verfassungsakt, wie üblich, im Londoner Buckingham Palace zu vollziehen. Auf den offiziellen Fotos, die von der Audienz am Dienstag freigegeben wurden, lächelte die Queen, wirkte aber zerbrechlich. Am Mittwoch sagte sie dann auf Anraten ihrer Ärzte eine Video-Konferenz mit Ministern ab. Schon länger waren die wöchentlichen Gespräche mit dem damaligen Premierminister Boris Johnson am Telefon geführt worden. Johnson kam allerdings persönlich nach Balmoral, um die Queen um seine Entlassung zu bitten.

Königin Elisabeth II. wurde als Elisabeth Alexandra Mary Windsor am 21. April 1926 in London geboren. Im Alter von zehn Jahren wurde sie zur Thronfolgerin, als ihr Vater nach der Abdankung Edward VIII. als König George VI. den Thron bestieg. In der Schlussphase des Zweiten Weltkriegs trat sie dem Auxiliary Territory Service bei, einem freiwilligen Hilfsdienst von Frauen, der die britischen Kriegsbemühungen unterstützte, dort arbeitete sie unter anderem als KfZ-Mechanikern. Nach dem Tod ihres Vaters bestieg sie im Februar 1952 den Thron und wurde im darauffolgenden Jahr gekrönt. Zuvor, im Jahr 1947, hatte sie Prinz Philip geheiratet, mit dem sie vier Kinder bekam und bis zu seinem Tod vor zweieinhalb Jahren zusammenlebte.

Obwohl Elisabeth insgesamt 15 Premierminister ins Amt brachte, darunter Winston Churchill, und wöchentlich Audienzen mit den Regierungschefs abhielt, erlegte sie sich zeitlebens strikte politische Neutralität auf. Gleichwohl trug sie durch Gesten und Reisen viel zum Verhältnis der Briten zu anderen Ländern bei, insbesondere zu den ehemaligen Kolonien im Commonwealth und zum Nachbarland Irland. Während ihre Familie immer wieder von Skandalen geschüttelt wurde, die weltweit Aufmerksamkeit fanden, galt Elisabeth den meisten Menschen in Großbritannien und anderswo als Beispiel für Pflichterfüllung, Haltung und Anstand.