Ringen um Austrittsabkommen : Jetzt zählt jeder Tag

An Forderungen und Gegenforderungen mangelt es im Brexit-Streit nicht. Doch eine Einigung zeichnet sich zehn Tage vor dem Brüsseler Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs immer noch nicht ab.

Der britische Premierminister Boris Johnson und der französische Präsident Emmanuel Macron im August beim G-7-Gipfel in Biarritz Bild: Reuters

Die offenbar allenfalls im Schneckentempo vorankommenden Brexit-Verhandlungen sorgen in London und auf dem europäischen Festland für spürbare Anspannung. Während der britische Premierminister Boris Johnson am Montag von den 27 EU-Partnern Entgegenkommen verlangte und andererseits bekräftigte, dass das Vereinigte Königreich zum Monatsende aus der EU austreten werde, forderte eine Sprecherin der Europäischen Kommission mehr Klarheit zur britischen Verhandlungsposition.

Ohne auf die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron offenbar ins Spiel gebrachte Frist bis kommenden Freitag einzugehen, sagte sie, jeder Tag zähle jetzt. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten benötigten rechtzeitig vor ihrem am Donnerstag und Freitag kommender Woche geplanten Gipfeltreffen Klarheit.

Noch deutlicher hat sich offenbar der französische Präsident Macron gegenüber Johnson geäußert. Über ein Telefonat der beiden am Sonntagabend kommunizierte der Elysée-Palast zwar nur wortkarg. Der Präsident soll Johnson verdeutlicht haben, dass die Verhandlungen mit Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier in den kommenden Tagen fortgesetzt würden und „zum Ende der Woche“ bewertet werden solle, ob eine vertragliche Einigung möglich sei.

Zollkontrollen zwischen Irland und Nordirland?

Johnson wiederum ließ wissen, dass er Macron vor der Illusion einer neuen Verlängerung gewarnt habe. Das klang allerdings mehr wie eine Botschaft an das heimische Publikum. Der Franzose hatte schon im April darauf bestanden, dass es keine weiteren Verlängerungen des Brexit-Termins über Ende Oktober hinaus geben könne. Macron stritt in dieser Frage mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich für eine möglichst lange Fristverlängerung einsetzte. Seither hat die französische Seite konsequent den Standpunkt vertreten, dass nur veränderte Bedingungen in Großbritannien – wie Wahlen oder ein neues Referendum – eine Fristverlängerung nach sich ziehen könnten.

Letzteres hat Johnson trotz des Votums des britischen Unterhauses, das ihm bei Ausbleiben einer Austrittsvereinbarung mit Brüssel einen Antrag für eine Verlängerung der Frist um drei Monate auferlegt, am Montag abermals abgelehnt. Der Premierminister behauptete, die britische Seite habe von den EU-Partnern nicht im Detail gehört, worin sie ihrerseits die Probleme sähen.

Dagegen hatte Brexit-Minister Stephen Barclay im Fernsehsender BBC am Vortag klar die beiden Hauptprobleme benannt, welche die EU-Partner nach Übermittlung des britischen Angebots in der vergangenen Woche herausgestellt hatten. Sie betreffen die Vorschläge für Zollkontrollen zwischen Irland und Nordirland, das rasch mit Großbritannien die europäische Zollunion verlassen und gleichzeitig bis auf weiteres dem EU-Regelwerk für den Binnenmarkt unterliegen soll. Problematisch ist für die EU, dass die derzeitigen britischen Vorschläge in der Praxis der protestantischen unionistischen Partei DUP ein Vetorecht zugestehen.

Macron wacht über die EU

Barclay hatte am Sonntag von der EU „Flexibilität“ verlangt, andererseits aber auch einen gewissen Bewegungsspielraum Londons zu den beiden Problemen angedeutet. Nach britischen Medienberichten stellte Johnsons Sprecher am Montag hingegen klar, dass die Antwort auf die Frage, ob Nordirland und Britannien unterschiedlichen Zollgebieten angehören könnten, „sehr entschieden nein“ laute.

Eine Kommissionssprecherin sagte, die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament, das einem veränderten Austrittsvertrag zustimmen müsste, teilten die Einschätzung, dass der derzeit vorliegende britische Vorschlag nicht im Einklang stehe mit den Vorgaben für das Verhältnis zwischen Irland und Nordirland. Demnach soll es keine inneririschen Grenzkontrollen geben sowie die gesamtirische Wirtschaft nicht beeinträchtigt und die Vereinbarungen des Karfreitagsabkommens gewahrt werden. „Wir sind uns alle einig, dass wir jetzt eine machbare Lösung benötigen und nicht etwas, was auf nicht erprobten und aufkündbaren Vereinbarungen beruht, die Gegenstand der Verhandlungen während der Übergangsfrist sind“, erläuterte die Sprecherin.

Dahinter steht die Befürchtung, dass London über praktische Lösungen erst nach dem Brexit verhandeln wolle und Teile der „alternativen Vereinbarungen“, für die London wirbt, bisher nur auf dem Papier existierten. Nicht zuletzt deshalb dürfte der niederländische Außenminister Stef Block nach einer Unterredung mit Brexit-Minister Barclay am Montag über Twitter geschrieben haben: „Mehr Realismus und Klarheit ist diese Woche erforderlich. Volle Unterstützung für Michel Barnier.“

Auf seinen Landsmann Barnier hat auch der französische Präsident gegenüber Johnson verwiesen und ein Treffen mit dem britischen Premierminister abgelehnt. Macron wacht argwöhnisch darüber, dass sich die EU von Johnson nicht auseinander dividieren lässt. Deshalb hat er zu einem Schlüsselmoment den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán in den Elysée-Palast eingeladen.

Der britische Regierungschef hatte verbreiten lassen, Orbán werde sein Veto gegen eine weitere Verlängerung der Brexit-Frist einlegen. Macron will sich nun selbst einen Eindruck verschaffen, wo Orbán in dieser Frage steht. Am Freitag hat er ihn zum Mittagessen nach Paris eingeladen.