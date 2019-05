Wegen Brexit-Aussagen verklagt : Boris und die Brutto-Zahlen

Boris Johnson am Mittwoch in London Bild: EPA

Ist es ein ehrenhafter „Versuch, die Lügen in der Politik zu beenden“, oder ein „politisch motivierter Versuch, den Brexit umzudrehen und den Willen des Volkes zu brechen“? Ersteres reklamiert ein junger Mann namens Marcus Ball für sich, der den Abgeordneten Boris Johnson verklagt hat. Letzteres wird aus Johnsons Umfeld entgegnet.

Drei Jahre nach der Referendumskampagne landet sie jetzt vor Gericht, jedenfalls ihr Anführer Johnson und dessen berühmt gewordenes Versprechen, die 350 Millionen Pfund, die Großbritannien wöchentlich an die EU zahle, in den Nationalen Gesundheitsdienst umzuleiten.

Wann beginnt die Falschaussage?

Schon als der rote Kampagnenbus mit dem Wahlkampfschlager im Frühjahr 2016 durch das Land tourte, wurde lebhaft darüber debattiert, ob die „Vote Leave“-Kampagne mit falschen Zahlen operiere. Seine Gegner warfen Johnson vor, die Höhe der Beiträge gefälscht zu haben, weil die Rückflüsse aus Brüssel ins Vereinigte Königreich nicht eingerechnet worden seien.

Johnson und seine Mitstreiter entgegneten, dass sich eine Brutto-Angabe nicht als Falschinformation klassifizieren lasse. Die Zahl habe das Argument untermauern sollen, dass das Königreich als großer Nettozahler der Europäischen Union nach dem Brexit mehr Steuergeld für nationale Prioritäten einsetzen könne.

Die 350 Millionen wurden zum Symbol für den Generalvorwurf, dass die Brexiteers die Briten mit falschen Versprechungen verführt hätten. Ball, der für den Rechtsstreit mit Hilfe von Crowdfunding mehrere hunderttausend Pfund einsammeln konnte, wirft dem Abgeordneten Johnson „Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt“ vor. Er habe wissentlich falsche Informationen verbreitet, lautet der Vorwurf.

Eine Amtsrichterin in London qualifizierte das als bislang „unbewiesene Behauptung“ und verwies den Fall an den Crown Court. Bevor das Strafgericht die Verhandlungen aufnehme, müsse Johnson aber zu einer „Voranhörung“ bei ihr im District Court erscheinen. Wann die stattfinden soll, ist unklar, aber es ist nicht auszuschließen, dass der Auftritt in die innerparteilichen Wahlen für die Nachfolge für Theresa May fällt, in denen Johnson als einer der Favoriten gilt.

Der Fall wird nicht nur vor dem Hintergrund des Brexit-Streits debattiert, sondern auch als Grundsatzfrage der Demokratie. Der Abgeordnete Jacob Rees-Mogg, der Johnsons Bewerbung um den Parteivorsitz unterstützt, erklärte den „Scheinfall“ zu einem Angriff auf das Grundrecht der Redefreiheit. Es obliege den Wählern und den anderen Parteien darüber zu befinden, ob sie „eine Netto- oder eine Bruttozahl bevorzugen“, sagte er am Donnerstag und fügte an: Die „Politisierung der Justiz“ erinnere ihn an die Praxis in „totalitären Regimen“.

Unterstützung erhielt Johnson aber auch von Rivalen. Gesundheitsminister Matt Hancock, der am anderen Ende des konservativen Brexit-Spektrums kandidiert, sagte: „Gerichte sollten nicht über politische Debatten urteilen.“ Selbst Umweltminister Michael Gove, Johnsons Erzrivale, sprang ihm bei: „Wir sollten der Öffentlichkeit trauen, eigenständig in der Sache eines politischen Falls zu entscheiden. Die freie Rede darf nicht kriminalisiert werden.“

Johnson selbst schweigt noch

Johnson selbst zog es vor, sich bislang nicht zu äußern. Sein Strategieteam dürfte gerade erörtern, inwieweit die Angelegenheit seiner Kandidatur schadet oder nützt. Seit dem Erdrutschsieg der „Brexit Party“ bei der Europawahl glauben viele, dass die Tories einen glühenden Brexiteer an die Spitze wählen wollten. „Johnson auf der Anklagebank der Remainers“ ist eine Überschrift, die sein Profil weiter schärfen könnte.

Andererseits macht der Fall auch deutlich, wie umstritten Johnson ist. Und viele in der Partei, vor allem in der Fraktion, wünschen sich einen Vorsitzenden und Premierminister, der über die Lager hinweg Sympathien gewinnen kann.

Neben Johnson bewerben sich mittlerweile zehn Kandidaten um Mays Erbe. Weitere könnten noch dazukommen, bis die Vorwahlen in der zweiten Juniwoche beginnen sollen. Möglicherweise ist „Boris“ schon aus dem Rennen, bevor er vor der Amtsrichterin erscheinen muss. Denkbar ist aber auch, dass er sich im Machtkampf durchsetzt und als frisch vereidigter Premierminister vor dem Crown Court erscheinen muss. Im Falle einer Verurteilung für „Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt“ drohen Strafen bis hin zu lebenslanger Haft.

Einige Zeitungen haben derweil begonnen, sich den 29 Jahre alten Marcus Ball etwas genauer anzusehen. Laut „Daily Mail“ entschuldigte er sich inzwischen bei seinen mehr als 6000 Geldgebern für sein „Missmanagement der Spenden“. Einen Teil davon investierte er in das Anmieten eines bewachten Luxusapartments in London und in Selbstverteidigungskurse (beides aus Sicherheitsgründen, wie er sagt) sowie in eine größere Menge Küchlein mit der Aufschrift „Brexit Justice“ (zur Motivation seines Teams).